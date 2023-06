Neues Leben in alter Polizeiwache

Praxis „Physio – der gesunde Weg“ baute um und vergrößerte sich.

Von Claudia Radzwill

+ Timo Meier nutzt die einstige Arrestzellenbank in der Umkleide - und richtete sie als zusätzliche Sitzgelegenheit ein, auf der auch die Spinde Platz finden. © Claudia Radzwill

Radevormwald. Die ältere Generation erinnert sich noch: In Radevormwald gab es früher eine eigene größere Polizeistation. Ihren Standort hatte sie in der Rochollstraße. Lange schon allerdings werden in den Räumlichkeiten keine Anzeigen mehr bearbeitet, keine Polizeiautos stehen vor der Tür. In der Wache steht heute Reha- und Physiosport im Fokus. In den Räumlichkeiten befindet sich die Praxis „Physio – der gesunde Weg“.

Einige Relikte der Polizeiwache gibt es jedoch dort bis heute noch. Im Untergeschoss etwa, wo früher die Arrestzellen untergebracht waren. „Bis Ende letzten Jahres haben wir die Räume nicht genutzt, sie waren Abstellräume, wo alles, was man nicht brauchte, landete“, berichtet Timo Meier, Physiotherapeut und Inhaber der Praxis. Jetzt wurde groß saniert, renoviert und vergrößert. Die Praxis hat im Untergeschoss einen großen Kursraum eingerichtet – und die ungenutzten einstigen Zellen in schmucke Umkleidekabinen verwandelt.

In der Damenumkleide hat Meier dabei eine rund drei Meter lange Betonbank stehen gelassen – und umfunktioniert. „Es könnte früher die Ausnüchterungszelle gewesen sein“, mutmaßt er. Die Bank bekam einen neuen Anstrich und Sitzkissen. Umkleidespinde finden auch noch darauf Platz. In der jetzigen Herrenumkleide allerdings musste ein fest betoniertes „Bett“ mit Holzaufsatz, rund ein mal zwei Meter groß, wegen Platzmangels weichen. „Da kam der Presslufthammer zum Einsatz“, erzählt Meier.

Rund zwei Tonnen Schutt wurden aus dem Erdgeschoss herausgetragen. Auch eine Wand wurde durchbrochen – dafür musste im Vorfeld zunächst eine Baugenehmigung beantragt werden. Damit der Praxisbetrieb im Stockwerk drüber weiter laufen konnte, wurde für die Renovierungszeit am Fuß der nach unten führenden Treppe eine Rigipswand eingezogen, die den Schmutz weghielt und erst nach dem Ende der Arbeiten wieder entfernt wurde. „Den Krach hörte man natürlich trotzdem“, sagt Meier. Planung und Umbau haben fünf Monate gedauert, zwei Monate davon wurde abgerissen, neu eingebaut und eingerichtet. Nicht nur das untere Geschoss, die ganze Praxis bekam einen neuen Anstrich, kommt in grün und weiß daher. Rund 80 000 Euro hat Meier investiert, ein Teil floss in neue Geräte. Denn der Umzug des Kursraumes ins untere Geschoss schaffte im oberen Geschoss weiteren Platz. Neben den klassischen Reha-Trainingsgeräten gibt es seit Anfang des Jahres sogenanntes funktionale Trainingsangebot, „Die neuen Geräte imitieren quasi Alltagsbewegungen – und unterstützten präventiv den Bewegungsapparat“, erklärt Meier. Das nutzen nun auch gerne Vereinssportler oder Sportlerinnen, wenn sie Winterpause haben. „Physio - der gesunde Weg“ betreut verschiedene Vereinsteams aus der Region. Wie die Damenmannschaft der TG Hilgen, die sich in den Wintermonaten mit Fitnesstraining auf die Saison vorbereitet.

Das Training sei auf den Alltag abgestimmt

Die neuen Trainingsgeräte wiegen allerdings einiges. „Wegen der Sicherheit sind sie sogar fest im Boden verankert werden, Extrabohrungen waren nötig“, berichtet Meier. Was Timo Meier wichtig ist: „Wir achten auf ein möglichst individuelles, auf den Alltag angepasstes und aus diesen Gründen so funktionell wie möglich abgestimmtes Training geben.“ Für die Zukunft sind neben den ärztlich auf Rezept verordneten Sporttraining und Vereinsbetreuung noch Mobility-Kurse sowie Functionel-Fitness-Kurse geplant. Gesund werden und bleiben, ist das Credo von „Physio – der gesunde Weg“. Dazu gehört fürs Team auch das Umweltengagement. Seit einiger Zeit wird für jede Google-Bewertung in Zusammenarbeit mit der Initiative „Planet Tree“ ein Baum in deutschen Landesforsten gepflanzt. „Egal ob ob eine gute oder schlechtere Bewertung“, betont Timo Meier. Eine gute Feedback sei natürlich gut, aus einem schlechteren könne man lernen, was man besser machen kann.

Hintergrund

Team: Hinter Timo Meier steht ein elfköpfiges Team von Physiotherapeuten und -innen und gelernten Sportmedizinern und -innen.

Soziale Medien: Auf dem eigenen Youtube-Kanal und der Instragramseite der Praxis gibt es jeden Monat kostenlose Videos, die sich um ein Thema drehen, mit Tipps zur Bewegung. Im Juni heißt das Thema „Knie“, im Juli „Hanteltraining“.