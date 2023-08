Neues Duo will heimische Unternehmen einbinden

Dr. Holger Lach und Benjamin Kleßmann leiten nun das Curt-von-Knobelsdorff-Haus.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Über viele Jahre und Jahrzehnte fand die Arbeit in Krankenhäusern und Fachkliniken hinter verschlossenen Türen statt. Nicht so beim Blauen Kreuz. Die Reha- und Fachklinik Curt-von-Knobelsdorff-Haus versteckte sich noch nie hinter hohen Mauern. Seit bald 60 Jahren ist das Haus auf der Hermannstraße, zwischen Schulzentrum und Friedhof gelegen, Anlaufstelle für Menschen aus ganz Deutschland, die gegen ihre Alkohol- und Medikamentensucht kämpfen wollen.

Noch immer ist Sucht ein Tabu-Thema in der Gesellschaft. Dabei kann es jeden treffen, weiß Dr. Holger Lach. „Manche Menschen haben eine genetische Prädisposition, andere laufen nach einem herben Rückschlag im Leben Gefahr, die Kontrolle zu verlieren und langsam in die Sucht abzugleiten.“

Dr. Holger Lach ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, ausgebildeter Suchtberater mit einem Doktortitel in Rechtsmedizin. Er wohnt in Iserlohn. In Radevormwald hat er sich kürzlich eine kleine Wohnung gemietet, um näher an seiner neuen Wirkungsstätte zu sein. Lange Jahre hat Lach in der Justizmedizin in Freudenberg gearbeitet. Zuletzt war er als Oberarzt in der LWL-Klinik Hemer, Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin, tätig, leitete dort die psychiatrische Institutsambulanz. „Dort habe ich ausschließlich die Akutfälle behandelt. Jetzt hier im Reha-Wesen in Radevormwald werde ich ein Stück des Lebens der Patienten mitgehen.“

Seit April dieses Jahres ist er schon ärztlicher Leiter des Hauses und versucht schon jetzt, seine Ideen für neue Therapieansätze umzusetzen. Beispielsweise, verrät Dr. Lach, will er die Berufsorientierung und Praktikumsphase für seine Patienten wieder aufleben lassen. Suchtpatienten auf einem guten Weg der Genesung bräuchten gute, neue und gesunde Routinen, um nicht in alte Muster zu verfallen. Um sie nach der Reha guten Gewissens zurück ins Leben zu entlassen, sei eine Wiedereingliederung oder Neuorientierung ins Berufsleben von großer Bedeutung. Deswegen hat Dr. Lach bereits das Gespräch mit hiesigen Firmen und Unternehmern gesucht, um Kooperationen einzugehen. Zu seinen neuen Therapieansätzen gehöre es beispielsweise auch, Patienten mit Hund eine Möglichkeit zu bieten, den geliebten Vierbeiner mit zur Reha zu bringen. Dafür biete das Gelände hinterm Haus reichlich Platz und bereits sichere Unterbringungsmöglichkeiten für die Hunde. Für einige Hundebesitzer unter seinen Patienten, weiß Lach, sei der Hund nämlich das einzig verbliebene, das den Patienten Halt gebe.

Seit wenigen Wochen steht dem ärztlichen Leiter der Radevormwalder Fachklinik, Dr. Holger Lach, mit Benjamin Kleßmann (42) nun auch ein kaufmännischer Leiter zur Seite, der ihm bei der zukunftsorientierten Ausrichtung des Hauses unterstützt. Kleßmann studierte in Münster Management im Gesundheitswesen und Qualitätsmanagement und war zuletzt bei der Diakonie in Bielefeld tätig. Aktuell lebt er mit seiner Familie in Lemgo und hat sowohl die Regionalleitung in NRW inne als auch die kaufmännische Verantwortung über das Curt-von-Knobelsdorff-Haus in Radevormwald.

Bei der Radevormwalder Reha- und Fachklinik, betont Kleßmann, handele es sich um ein ganz besonderes Haus mit einer bemerkenswerten Anlage. „Das Haus genießt eine hohe Bekanntheit innerhalb des Blauen Kreuzes und auch ich finde, dass diese Klinik viel mehr ein Wohnheimcharakter hat.“ Das Außengelände mit Minigolf-Platz, Gewächshäusern und Bogenschießanlage habe ihn sehr beeindruckt.

Gerne würde er das Gelände auch für ein breiteres Publikum öffnen. Derzeit scheitere es an der Gemeinnützigkeit des Blauen Kreuzes als eingetragener Verein. Externe dürfen sich derzeit eben nicht für einige Stunden auf der Minigolf- oder Beachvolleyball-Anlage einmieten. „Wir arbeiten aber an neuen Konzepten, um das Gelände zu öffnen.“