Bürgerbusverein fährt donnerstags zur III. Uelfe

Der Bürgerbusverein erweitert sein Angebot am Donnerstagnachmittag.

Radevormwald. Der Bürgerbusverein ist immer bemüht, sein Angebot attraktiv zu gestalten und möchte den Fahrgästen immer mal etwas Neues bieten. Dazu zählt jetzt, dass der Verein seine Stadtlinie am Donnerstagnachmittag erweitert hat und um 15 Uhr zur III. Uelfe fährt. „Dort kann man im Hofladen einkaufen oder draußen bei Kaffee und Kuchen die Natur und viele Tiere beobachten“, berichtet Geschäftsführer und Kassierer Erhard Hombrecher.

Der Bürgerbus fährt seine Gäste bei der Rückfahrt um 15.35 oder 16.35 Uhr wieder zur Stadtlinienhaltestelle zurück. „Alt und Jung können so klimaneutral bequem aus der Stadt schon für 1,35 Euro (Viererkarte) in die III. Uelfe fahren“, wirbt Hombrecher. „In Abstimmung mit dem Fahrer wird die Rückfahrt um 15.35 oder 16.35 Uhr vereinbart“, erklärt Hombrecher. Schwerbehinderte mit Ausweis und gültiger Marke sowie Fahrgäste mit einem gültigen VRS-, Westfalentarif oder NRW-Ticket werden kostenlos mitgenommen. Während der Fahrt kann man sogar sein Handy im Bus wieder aufladen lassen. Bei der ersten Fahrt setzte sich Heide Nahrgang in den Bürgerbus und erkundete den Hofladen. rue

Während der Pandemie musste der Bürgerbusverein sein Angebot einschränken. Mittlerweile fahren wieder mehr Gäste mit dem Bus.