Neuer Vorsitzender der Jusos Oberberg kommt aus Rade

Einstimmig gewählt wurde der 21-jährige Mario Hans.

Radevormwald. Mit einem neuen Vorsitzenden gehen die Jusos des Oberbergischen Kreises in die Zukunft. Das ergab die Neuwahl bei der Mitgliederversammlung in Wipperfürth. Einstimmig gewählt wurde der 21-jährige bisherige Beisitzer Mario Hans aus Radevormwald, der den scheidenden Vorsitzenden Thorben Peping ablöst.

Peping ist mittlerweile Vorsitzender der SPD Lindlar und Beisitzer im Vorstand der SPD Mittelrhein, „so dass er sich schweren Herzens aus Kapazitätsgründen vom Amt trennen musste“, teilten die Jusos mit.

„Ich freue mich, als neuer Vorsitzender der Oberberger Jungsozialisten gewählt worden zu sein“, sagte Hans nach seiner Wahl und bedanke sich für das Vertrauen der Genossen. Die nächsten Wochen und Monate würden sicher erst einmal ungewohnt und wahrscheinlich auch nicht einfach, „schließlich war in meinen Jahren, die ich nun bei den Jusos Oberberg dabei bin, Thorben hier der Chef. Einen anderen Vorsitzenden kenne ich also gar nicht“, sagte Hans.

Gleichzeitig sei er aber froh, dass Peping den Jusos als Genosse und alterstechnisch definitiv noch für eine lange Zeit erhalten bleibe. „Wenn ich also in Zukunft einen guten Rat brauche, dann weiß ich ganz genau, dass er mir und uns allen den Rücken stärkt“, sagte Hans.

Welche Ziele hat der Juso-Chef?

Die Wahl zum Europäischen Parlament im Frühjahr 2024 sei ein guter Termin für die Jusos um zu zeigen, was in ihnen stecke, um dann die Partei bei der Kommunalwahl 2025 tatkräftig zu unterstützen. Als selbst gesteckte Ziele möchte der neue Vorsitzende die jungen Genossen stärker in die Arbeit der Mutterpartei, der SPD Oberberg, integrieren. Außerdem solle durch die Schaffung weiterer Ortsgruppen der Verband an Neumitgliedern gewinnen und auf Expansionskurs gehen.

Neben den Oberberger Jusos waren als geladene Gäste Johanna Börgermann vom Vorstand der NRW Jusos, der Vorsitzende der SPD Oberberg Thorsten Konzelmann, sowie die Vorsitzende der SPD Wipperfürth, Regina Billstein, anwesend. rue