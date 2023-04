Tag der Ausbildung 2023: Neuer Standort, mehr Betriebe, neue Einblicke

Tag der Ausbildung findet am 29. April erstmals im Sportzentrum Hermannstraße statt

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Der Tag der Ausbildung ist eine feste Institution in Radevormwald. In diesem Jahr findet er am Samstag, 29. April, statt. Standort wird erstmals die Sporthalle II an der Hermannstraße sein und nicht die Aula der GGS Stadt. Von 10 bis 15 Uhr beantworten die teilnehmenden Betriebe wieder Fragen zur Ausbildung und zu Praktika, Berufsprofile werden vorgestellt.

Die Stadt hat in diesem Jahr federführend die Organisation übernommen – bisher hatte dies das Radevormwalder Unternehmernetzwerk (RUN) inne. RUN sitze aber weiterhin mit im Boot, erklärt Flora Treiber, Referentin bei der Stadt.

Ein Organisatorenteam hat die Messe geplant, dabei waren neben der Stadt und RUN auch Vertreter der Schulen, Unternehmen, des Oberbergischen Kreises und der Industrie- und Handelskammer.

Von Dachdecker bis Kaufmann: 36 Betriebe stellen sich vor

„36 Unternehmen beteiligen sich an der Veranstaltung, das sind mehr als in den vergangenen Jahren“, berichtet Kirsten Hackländer, Tourismus- und Eventbeauftragte der Stadt. Mit dabei sind unter anderem Handwerkerbetriebe wie der Dachdeckerbetrieb Krapp & Felbecker.

Die Bundespolizei stellt sich vor, die Bundeswehr und auch die Finanzverwaltung NRW. Radevormwalder Firmen wie Selbach, Gira, Rado, Heute und Comp. und Emil Holzmann machen mit. Zum Ausbildungsbereich Einzelhandelskaufleute informiert das Unternehmen Aldi. Mechatroniker werden im Unternehmen Schleuniger ausgebildet. Stände gibt es von den Berufskollegen Wipperfürth/Wermelskirchen und Hückeswagen.

Über den Beruf der Industriekaufleute können sich Schulabgänger und -gängerinnen unter anderem am Stand der Metallverarbeitungsfirma Märkisches Werk aus Halver erkundigen. Das Rader Unternehmen Marcus Duisberg Lichtwellenleiter-Technik ist dabei, das Sana-Krankenhaus, die Stadtsparkasse Köln, die Volksbank Oberberg und die Rader Stadtwerke wie auch die Stadtverwaltung selbst. Die B. Boll Mediengruppe, sprich der RGA, ist vor Ort – und informiert über die Ausbildung der Medienkaufleute und über die Dualen Studiengänge General Management und Wirtschaftsinformatik.

Sechs der Unternehmen haben zum Messetag auch ihre Betriebsstandorte geöffnet – der Einzelhändler EP Biesenbach, Bö-LA Siebdrucktechnik, die Steuerberater-Kanzelei Thunich und Lüttgenau, das Sanitätshaus Kreutzer, die Firma Kuhn Edelstahl und das Autohaus Wiluda. „Es gibt einen Shuttleservice, der Messe und Unternehmensstandorte verbindet“, erklärt Flora Treiber. Gestellt wird der kostenlose Transfer von Wiluda und dem Rader Bürgerbusverein.

Fürs Catering auf dem Messegelände sorgt die Rader Sekundarschule. Flyer und Broschüren zum Tag der Ausbildung wurden dieser Tage bereits in den Schulen verteilt. Sie enthalten eine Teilnehmerliste und ein kurzes Branchenprofil des jeweiligen Unternehmens. Azubis verschiedener Unternehmen besuchen zudem Schüler und Schülerinnen der Bergstadt im Vorfeld der Messe im Unterricht. Kevin Cords, städtischer Mitarbeiter, zieht mit den Azubis als „Botschafterteam“ durch die Klassen – dort stellen diese ihren Berufsweg vor und werben für den Tag der Ausbildung.

Jugendliche können Bewerbungsfotos machen lassen

Kirsten Hackländer war zusammen mit Burkhard Klein, Leiter des Stadtplanungs- und Bauaufsichtsamtes, und Jochen Pries, Leiter des Jugendtreffs „Life“, in der städtischen Organisationsgruppe. Die Drei sind schon gespannt, wie der neue Standort in der Sporthalle ankommt. Auch Bürgermeister Johannes Mans freut sich auf die Messe. „Ich bin davon überzeugt, dass Radevormwald ein attraktiver Standort ist und Jugendlichen zahlreiche Berufsperspektiven eröffnet“, sagt er. Der Tag der Ausbildung bilde die Vielfältigkeit der beruflichen Chancen und Optionen ab, die junge Menschen hier entdecken können.

Abrunden wird den Tag ein Fotoshooting, bei dem die Besucherinnen und Besucher Bewerbungsbilder erstellen lassen. Und wer weiß? Vielleicht liegen die bald einer Bewerbung für einen Ausbildungsplatz in einem der 36 Unternehmen bei.

Hintergrund

Elternabend: Bereits am Mittwoch, 26. April, findet ein Elternabend zum Tag der Ausbildung statt. Er beginnt um 19 Uhr in der Aula des Theodor-Heuss-Gymnasiums, Hermannstraße.

Broschüre: Die Informationsbroschüre steht auch zum Herunterladen auf der städtischen Internetseite bereit. Auf 40 Seiten stellen sich die teilnehmenden Betriebe vor. Darüber hinaus sind dort auch die Zeiten für den Shuttlebus zu finden.