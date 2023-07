Neuer Rader Rekord beim Stadtradeln

Die 2022 nur knapp verpasste Marke von 50.000 Kilometern wurde deutlich geknackt.

Radevormwald. Seit Jahren gibt es in den Städten und Gemeinden des Oberbergischen Kreises viel Resonanz auf die Aktion Stadtradeln. Dabei wetteifern die Teilnehmer darum, wer durch den Umstieg aufs Rad die beste CO2-Einsparbilanz vorweisen kann.

Auch viele begeisterte Teilnehmer aus Radevormwald sind seit Jahren dabei und halten das Fähnlein der Radfahrtradition in der Stadt hoch. Inzwischen haben sich bereits feste Teams gebildet, die seit Jahren versuchen, die magische Marke von 50.000 geradelten Kilometern zu überwinden, die 2022 beinahe geknackt wurde.

233 Radler waren aus Radevormwald dabei

Die Ergebnisse der Stadtradel-Aktion im Oberbergischen Kreis liegen nun vor. Und die Radevormwalder haben sich in der Zeit vom 29. Mai bis 18. Juni kräftig ins Zeug und in die Pedale gelegt. Nicht weniger als 76.873 Kilometer (!) wurden erradelt – ein toller Erfolg. Insgesamt waren 233 aktiv Radelnde aus der Bergstadt dabei, 22 Teams hatten sich gemeldet. Nicht weniger als zwölf Tonnen CO2 konnten so der Umwelt erspart werden.

Hatte 2022 das Team Radsport Nagel den ersten Platz in Radevormwald belegt, geht die Palme nun an das Team „Bistrorante Bergerhof“, das stolze 14.178 Kilometer erradelte. Das Team Radsport Nagel landete mit 9870 Kilometern auf Platz zwei, den dritten Rang erreichte das Team Kuhn Edelstahl. Unter den Top 10 finden sich außerdem folgende Teams: Ausgewogen-unverpackt (Platz 4), MTB-Team Harveycom.it (5), BB-Team (6), Sekundarschule Radevormwald (7), Offenes Team Radevormwald (8), Team Rathaus (9) und die Feuerwehr (10).

Auch im Gesamtranking des Oberbergischen Kreises steht Radevormwald gut da. Insgesamt wurden im Kreisgebiet 758.333 Kilometer erradelt, 2272 Menschen haben sich daran beteiligt. Radevormwald befindet sich, was die Kilometerleistung angeht, auf dem dritten Platz – und damit noch vor der Kreisstadt Gummersbach, die es „nur“ auf 73.154 Kilometer gebracht hatte. Am fleißigsten waren bei der diesjährigen Stadtradel-Saison die Radfahrer in Wipperfürth, die in diesem Jahr 141.989 Kilometer für den Klimaschutz zurücklegten.

„Ich freue mich, dass bei der 5. Runde Stadradeln im Oberbergischen Kreis die Zahl der Radfahrerinnen und Radfahrer sowie die Zahl der gefahrenen Kilometer einen neuen Höchstwert erreicht haben“, erklärt Landrat Jochen Hagt. Auch das Team der Kreisverwaltung habe mit mehr als 10.000 Radkilometern teilgenommen. „Die beim Stadtradeln ausgewiesene Menge der CO2-Vermeidung veranschaulicht, dass man zum Klimaschutz beitragen kann, wenn man im Alltag öfter mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fährt“, sagt Hagt. -s-g-