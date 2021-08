Neue Steinbrink-Filiale kommt an

Bäckerei

Seniorchef Wolfgang Steinbrink (r.) begrüßte mit Sohn Andreas (hinten) und den Mitarbeiterinnen Nicole Angermann und Monika Seifert auch Bürgermeister Mans (links).

Das Unternehmen sucht dringend mehr Mitarbeiter. Der Leiter verrät: In jeder Filiale sind die Kundenwünsche überraschend anders.

Von Nadja Lehmann

Wer regelmäßig auf der B 229 durch Radevormwald rollte, der konnte die Veränderungen an der Ecke zur Froweinstraße quasi wie ein Daumenkino verfolgen. Mit markant-auffälliger Fassadenmalerei war dort seit jeher die Bäckerei Steinbrink zuhause: Mit ihrer dritten Filiale neben dem Standort Schlossmacherplatz und dem „Rewe“ an der Poststraße.

„Wir wollten an der Froweinstraße modernisieren und unseren Kunden etwas Anderes bieten“, sagt der kaufmännische Leiter von Steinbrink, Jens Bublies. Das sei im Bestand aber nicht möglich gewesen. „Deshalb haben wir komplett neu gebaut“, sagt Bublies. „Und das in relativ kurzer Bauzeit, in rund sechs Monaten.“ Entstanden ist eine Mischung aus Café und Bäckerei. Nun feierte das Wuppertaler Unternehmen die Eröffnung, Stamm- und Neukunden schauten vorbei, ebenso wie Bürgermeister Johannes Mans.

Hückeswagener mögen keinen Roggen

„Wir sind sehr zufrieden. Wir sind gut angenommen worden“, bilanziert Bublies, der sich gleich ein paar Tage mit hinter den Verkaufstresen stellte, um alle Wünsche zu erlauschen. Denn diese sind von Ort zu Ort, von Filiale zu Filiale unterschiedlich. „In der Froweinstraße kommen die Kunden gern zum Frühstück, am Schlossmacherplatz gern zum Kuchen, der auch mitgenommen wird.“ Ganz spezielle Vorlieben pflegen übrigens die Hückeswagener: „Sie lieben helles Brot. Mit Roggen haben wir dort ein Problem“, erzählt Jens Bublies. Und am liebsten trinkt der Bewohner der Nachbarstadt Latte Macchiato.

+ Gestaltet in Pavillon-Form: Die Steinbrinks zeigen den Neubau. © Bruno Hofmann

„Wir haben überall ein ähnliches Sortiment, aber die Nachfrage ist unterschiedlich“, sagt Bublies. In Vierteln mit besonders gesundheitsbewusster Klientel wird bevorzugt zu Vollkorn und Co. gegriffen. An der Froweinstraße gebe es eine interessante Kundenmischung, sagt Bublies: „Die Stammkunden auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch diejenigen, die durch Rade fahren und uns an der B 229 sehen.“

Zu übersehen ist das neue Gebäude nicht, das in runden Formen wie ein Pavillon gestaltet ist. „Ein so genannter Free Stander, der hell und luftig ist“, sagt Bublies. Es ist der bevorzugte Bautypus des Unternehmens, das in ähnlicher Form auch in Lennep an der Ringstraße steht. „In Rade ist aber die verbesserte Variante“, sagt Bublies mit einem Lächeln. „Wir haben ja dazugelernt.“

Rund 200 Quadratmeter ist die neue Filiale groß und hat damit einen deutlichen Quantensprung gemacht. Zum Sommer sei auch eine Außengastronomie geplant, sagt der kaufmännische Leiter: „Mit Bistro-Tischen und Sonnenschirmen.“ Man wolle aber aufmerksam die Lärmentwicklung durch den Straßenverkehr beobachten: „Da werden wir gegebenenfalls mit Glasscheiben abschirmen.“

Zwölf Mitarbeiter sind an der Froweinstraße für die Kunden zuständig. Und das Unternehmen sucht dringend weitere Mitarbeiter. Bublies: „Wir arbeiten nicht mit Springern, sondern mit Stammkräften. Die Besucher sind Gäste der Familie Steinbrink und sollen sich auch so fühlen.“ Den Radern macht er ein großes Kompliment: „Sie sind sehr freundlich. Und viele waren besorgt und fragten, ob auch hoffentlich die alten Mitarbeiter alle mit dabei sind.“

FILIALE STANDORT An der Elberfelder Straße/Ecke Froweinstraße an der B 229. Geöffnet ist täglich ab 6 Uhr morgens, ein früherer Zeitpunkt ist angedacht. GRÜNDUNG 1929 kauft Emil Steinbrink Brot und Backwaren und beliefert Privathaushalte und Lebensmittelgeschäfte in Wuppertal per Pferdefuhrwerk.

Weitere Pläne in Rade: „Erstmal nicht“, sagt Bublies. Irgendwann stände sicher eine Renovierung am Schlossmacherplatz an. Was der Kunde übrigens in jeder Filiale, in jedem Ort bekommt, ist „Opa Emil“, das Brot des Firmengründers. Ein Weizenbrot aus Mehl, das lange ruhen muss. „Ein fluffiges Brot“, zollt sogar Bublies Respekt – er selbst ist eher ein Roggen-Fan.