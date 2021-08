Neue Leiterin für die Kita „Sprungbrett“

Kindererziehung

+ © Jürgen Moll Vera Hänel (40) auf dem Gelände der Kindertagesstätte. Die neue Leiterin findet unter anderem das Konzept der Walderziehung gut. © Jürgen Moll

Vera Hänel sammelte als Tagesmutter und in verschiedenen Einrichtungen Erfahrungen. Sie freut sich auf die Herausforderung.

Von Flora Treiber

Vera Hänel ist die neue Leiterin der Kindertagesstätte „Sprungbrett“ in Bergerhof. Die 40-jährige Erzieherin freut sich über die neue berufliche Herausforderung – diese Stelle in Radevormwald ist ihre erste als Leiterin einer Kita.

Viel Berufserfahrung hat sie in den vergangenen Jahren als Tagesmutter und in verschiedenen Einrichtungen gesammelt. „Bei vier Vertretungsstellen habe ich vier verschiedene Konzepte kennengelernt, wie man eine Kita leiten kann, und dabei einiges gelernt. Ich habe mir die besten Elemente von allen Erfahrungen herausgesucht und will sie hier in Radevormwald umsetzen“, sagt Vera Hänel.

Mir ist es wichtig, dass die Eltern in die Kita integriert werden.“

Vera Hänel, Kita-Leiterin

Das offene Konzept der Kita Sprungbrett, die Projektarbeit in den Vordergrund stellt sowie die individuelle Entwicklung der 84 Kinder unterstützt, gefällt ihr gut. Besonders toll findet sie die Waldgruppe der Kita, die ihre Zeit in einem Bauwagen am Waldrand verbringt und dort große Freiheiten genießt.

„Ich bin niemand, der direkt alles ändert. Ich muss erst die Mitarbeiter und die Einrichtung in Ruhe kennenlernen und das Leben hier vor Ort beobachten. Mir ist es wichtig, dass meine Mitarbeiter Fortbildungen machen können und die Eltern in die Kita integriert werden.“

Bei einem Rundgang durch die Kindertagesstätte stellte Vera Hänel das Konzept Bürgermeister Johannes Mans sowie dem Schulamtsleiter Jürgen Funke vor.

Am wichtigsten ist ihr die persönliche Bindung zu Kindern

Ihre Leidenschaft für ihren Beruf ist klar erkennbar; ihr Engagement ist groß. „Als Kita-Leiterin braucht man nicht nur Durchsetzungsvermögen und eine klare Vorstellung von dem Konzept, sondern auch einen offenen Umgang mit Menschen und Kindern. Vera Hänel bringt das alles mit“, sagt Bürgermeister Johannes Mans, der sich in Zukunft vermehrt für die Förderung sozialer Berufe in Radevormwald einsetzen möchte.

Die Kinder, die in der Kita Sprungbrett betreut werden, darunter neun noch unter drei Lebensjahren, sollen gut auf ihre Schulzeit vorbereitet werden und soziales Miteinander erlernen.

Am wichtigsten ist für Vera Hänel allerdings die persönliche Bindung zu Kindern. „Die Bindung zwischen Eltern und Kind sowie die Bindung zwischen Erzieherin und Kind ist sehr wichtig. Ohne geht es nicht. Dass man offen, ehrlich und liebevoll mit einem Kind umgeht, ist die Grundlage für alles andere“, sagt sie. Ihr Wissen will sie auch an die Eltern ihrer Kita-Kinder weitergeben und sie bei ihrer Erziehung unterstützen.

Ein Ziel für die Zukunft ist außerdem, vermehrt Platz für Praktikanten zu schaffen, um den Nachwuchserziehern Lust auf den Beruf zu machen und ihnen die Chance zu geben Berufserfahrung zu sammeln.

„Für solche Maßnahmen ist eine gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung essenziell. Wir brauchen Unterstützung, um solche Stellen schaffen zu können“, sagt Vera Hänel.