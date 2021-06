Neue Lehrer nehmen die Arbeit auf

Bildung

Sekundarschule wächst und ist mittlerweile in zwei Gebäuden untergebracht.

Der Fußweg ist ihr mittlerweile wohlvertraut. Jeden Tag marschiert Sandra Pahl zwischen den Schulgebäuden an der Hermannstraße hin und her und erlebt als Leiterin so am eigene Leib eine Tatsache: Die Sekundarschule wächst und ist nun in gleich zwei Gebäuden untergebracht – in der Geschwister-Scholl-Schule sowie im Erdgeschoss der Realschule. Dort hat Pahl seit kurzem ihr Büro bezogen. Noch ein wenig provisorisch geht es dort zu, im Eingangsbereich werden Leitungen verlegt und der Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht. „Aber seit gestern funktioniert mein Telefon, das freut mich sehr“, sagt Pahl augenzwinkernd.

Drei Jahrgänge gehören inzwischen zur Sekundarschule, insgesamt rund 300 Schüler gehen dort nun ein und aus. „Maximal 225 Schüler hatte man uns für diesen Zeitpunkt prognostiziert“, blickt Pahl zufrieden auf die theoretischen Vorüberlegungen von einst zurück. Die jetzigen Siebtklässler sind mit Pahl in die Realschule gezogen. „Hier“, sagt diese und weist den Weg im Foyer: „Das ist unser Gang.“ Fünf Klassenzimmer, drei Differenzierungsräume (Kunst/Musik), ein Lehrerzimmer stehen der Sekundarschule dort zur Verfügung. „Wir sind gut aufgenommen worden“, sagt Pahl über Gastgeber Realschule. „Wir wachsen langsam zusammen, lernen uns kennen.“ Das wollen die Lehrer vertiefen, bei einem Treffen, das noch vor Weihnachten stattfinden soll.

Denn im Alltag begegne man sich weniger oft, als man denken könnte, sagt Pahl. Denn die Sekundarschule unterrichtet 60, die Realschule 45 Minuten. Deshalb wurde die gute alte Schulklingel zum Schweigen verdonnert: „Sonst würde es ja ständig klingeln“, sagt Pahl, die zugibt, anfangs skeptisch gewesen zu sein. „Aber es ist seitdem viel entspannter – und wir haben das Modell auch auf Probe für oben übernommen.“ „Oben“, das ist die Geschwister-Scholl-Schule (die dort nur noch ihre beiden Abschlussklassen beherbergt) und die Anlaufstelle der Fünft- und Sechstklässler der Sekundarschule.

Klassenräume und Lehrerzimmer gibt es doppelt „oben“ und „unten“

Klassenräume, Differenzierungsräume, Lehrerzimmer – gibt es alles im Doppelpack „unten“ und „oben“. „Oben“ hält Konrektor Olaf Kirsch die Stellung, seit kurzem ist Anja Kliesch dazugekommen. Die Radevormwalderin hat in Lennep unterrichtet und ist nun in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. „Langfristig werden wir ein fünfköpfiges Leitungsteam bilden“, sagt Pahl.

Noch ist das Zukunftsmusik, andere Veränderungen zeichnen sich hingegen schon ganz deutlich ab. Wie das gewachsene Lehrerkollegium: Trude Wernscheid, Andrea Kirsch, Jutta Schmitz, Jennifer Cremer, Anna Jäger, Silvia Ruthenkolk und Barbara Stoyke-Bischofs haben die Arbeit genommen. Ebenfalls mit im Team ist aus Wermelskirchen Pastor Reinald Rüsing abgeordnet, der sonst in der evangelischen Gemeinde Dhünn tätig ist.

Und mit Marcel Klausing wurde sogar eine neue Stelle geschaffen: Der junge Soziologe unterstützt im „Multiprofessionellen Team“ das gemeinsame Lernen. „Unsere Schüler sind sehr verschieden“, sagt Pahl.

SEKUNDARSCHULE NAME Noch in der Schwebe ist die Namensgebung „Malala Yousafzai“. Ihr Einverständnis zu bekommen, sei schwierig, sagt Pahl: Die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin lebe sehr abgeschottet. Das hatte kürzlich bereits Bürgermeister Mans angedeutet. Stadt und Schule seien dennoch optimistisch, dass es klappe.

Das Spektrum reiche vom Schüler mit Gymnasialempfehlung bis zum traumatisierten Flüchtling: Das gelte es, unter einen Hut zu bringen. Für die Siebtklässler setzt nun allerdings die erste Differenzierung ein: Mathematik und Englisch werden in Grund- und Erweiterungskurse aufgeteilt, in Klasse 8 folgt Deutsch. So hat es gerade die Schulkonferenz beschlossen. „Das war eine tolle Diskussion, sehr produktiv“, lobt Pahl.

Wer die Sekundarschule kennenlernen möchte: Am 1. Dezember ist Tag der offenen Tür, am 27. November ein Infoabend für die Grundschuleltern – ab 19 Uhr.