Neue Kirchenmusikerin startet mit einem Projektchor

Sängerin Veronika Madler fängt in der Reformierten Gemeinde an.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Seit Mitte August ist die Hückeswagenerin Veronika Madler als Kirchenmusikerin bei der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde tätig – allerdings nur in einem geringen Stundenumfang; ansonsten arbeitet die 47-jährige ausgebildete Sängerin und Gesangslehrerin sehr viel in Wermelskirchen.

„Ich bin schon seit ich denken kann sowohl in der Kirche als auch im Gesang aktiv“, sagt sie. Außerdem arbeite sie seit vielen Jahren mit Chören und an der Wermelskirchener Musikschule – als freischaffende Sängerin. Studiert hat die 47-Jährige an der Hochschule für Musik in Würzburg – die Fächer Oper, Oratorium und Lied. Zuletzt hat sie etwa beim Abschlusskonzert der Reihe „Summertime“ in der Pauluskirche gesungen.

Corona habe sie dann zum Nachdenken gebracht. „Ich hatte damals 25 Gesangsschüler, jetzt sind es ungefähr die Hälfte“, sagt sie. Da sei ihr das Angebot aus der Nachbarstadt direkt gelegen gekommen. „Die Hückeswagener Kantorin Inga Kuhnert hat mir gesagt, dass die Stelle noch frei sei. Und bevor ich in einer Boutique Pullover falte und verkaufe, wollte ich doch lieber weiter in meinem Beruf arbeiten“, sagt sie schmunzelnd.

Die C-Stelle bei der Evangelisch-reformierten Gemeinde umfasse zwar nur fünf Wochenstunden – dafür habe sie sich direkt sehr gut mit der Presbyteriums-Vorsitzenden Gisela Busch und Pfarrer Dieter Jeschke verstanden. Sehr schön, so beschreibt sie die Atmosphäre in der Radevormwalder Kirchengemeinde. „Ich bin dort wirklich mit offenen Armen empfangen worden.“

Auch neben der musikalischen Begleitung der Gottesdienste in der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde hat Veronika Madler eine Menge vor. So sei es ihr Ziel, in der Gemeinde wieder einen Chor zu etablieren. Als ersten Schritt will sie einen Projektchor gründen.

Ein erstes Ziel gibt es für den schon: „Wir wollen unseren ersten Auftritt an Heiligabend machen – das ist zumindest der Plan“, sagt Veronika Madler.