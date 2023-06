Neue Fahnen an Kreisverkehren zeigen Ecken und Kanten

Fotograf Hans Dieter Schmitz aus Hückeswagen schuf die Motive der Installation am Kreisverkehr.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Nach Kreismotiven wehen jetzt Fahnen mit Ecken und Kanten. Am Kreisverkehr Hohenfuhr-, Kaiser- und Uelfestraße ist seit Anfang der Woche die neue Fahneninstallation zu sehen. Geschaffen hat sie der Fotograf Hans Dieter Schmitz. Der Hückeswagener, der auch lange Jahre für den RGA fotografierte, hat rund zwei Jahre an den Motiven gearbeitet.

Die Fotoreihe auf den acht Fahnen basiert auf Bildern für seine Ausstellung „Hückeswagener Ecken und Kanten“, die im Kultur-Haus Zach 2021 lief. Markante Gebäude und Gebäudedetails hat Schmitz dort gezeigt. Bernd Freudenberg von der Radevormwalder Kunstinitiave hatte die Schau besucht, kam mit Hans Dieter Schmitz ins Gespräch. „Ich fragte ihn, ob er am Fahnenprojekt mitmachen möchte“, erzählt Freudenberg, der die wehende Installation jedes halbe Jahr neu bestückt. Schmitz wollte.

Installation zeigtgegenstandslose Kunst

Gezeigt werden am Kreisverkehr Detailausschnitte von Gebäudekanten und -fronten, die verfremdet wurden zu konkrete, abstrakter Kunst. „Das ist das Konzept der Fahneninstallation: Sie zeigt gegenstandslose Kunst“, hebt Freudenberg hervor. Auch in der Vergangenheit hat Schmitz bereits mit Verfremdung von Fotomotiven gearbeitet – und war damit auf Ausstellungen vertreten.

Auf den Fahnen sind gespiegelte Giebel von Häusern abgebildet. Eine Kugel ist zu erkennen, die vor einem rauen hellen Hintergrund zu schweben scheint. „Auf dem Originalfoto steht die Kugel auf einem Holzklotz vor einer verputzten rauen Hauswand“, erklärt Schmitz. Eine andere Fahne zeigt einen Blechstreifen. Das Motiv stamme aus der Bergstadt. „In Vorbereitung auf die Fahnenausstellung bin ich einen Tag lang durch Radevormwald gestreift und habe auch hier noch nach Ecken und Winkeln gesucht“, erklärt Hand Dieter Schmitz.

Fündig wurde er am Eingang der Schlossmacherpassage, das Blech markiert die Überdachung. Die Originalfarben werden auf den Fahnen ersetzt - durch ein Zweifarbenspiel in Blau und Weiß. „Rot und weiß habe ich zunächst ausprobiert, aber im Zusammenspiel mit der roten Fassade der dort angrenzenden Sparkasse sprang das zu sehr ins Auge“, erklärt Schmitz. Er suchte neutralere Farben: „Das Blau nimmt die Farbe des Himmels auf.“ Was Schmitz und Freudenberg schmunzelnd betonen: „Die Farbwahl hat nichts mit Schalke 04 zu tun.“

+ Hans Dieter Schmitz hat die Kamera immer griffbereit – wie hier, wo er gleich einen Basaltstein mit interessanter Oberfläche entdeckt. © cr

Passanten sind die neuen Fahnenmotive schon aufgefallen. Während Hans Dieter Schmitz vor Ort ist, lassen sich einige Rader interessiert erklären, was es mit den Motiven auf sich hat. Schmitz selbst nennt die Installation „Das Eckige muss ins Runde“ - in Anspielung darauf, dass der Kreisel rund ist und die Motive auf geometrischen Grundformen und scharfkantigen Bildoberflächen fußen.

Hans Dieter Schmitz zog 1964 aus beruflichen Gründen aus der Eifel nach Hückeswagen. Lange Jahre arbeitete er als Elektriker – und war Mitglied im Remscheider Fotozirkel 64. „Fotografiert habe ich schon immer. Mit der Agfa-Box fing es an, vom ersten Gehalt habe ich die erste gute Kamera gekauft“, erzählt er. Mit dem Zirkel stellte er bereits Fotos aus. Ende der 80er Jahre schulte Schmitz ganz auf Fotografie um, absolvierte die Famous Photographers School in München, eine Fernschule. Ende 1993 eröffnete er sein Fotostudio in der Schlossstadt, das er bis heute betreibt. Ohne Kamera verlässt der heute 80-Jährige – der vor allem ein Faible für Naturaufnahmen hat – nie das Haus, verrät er. Die nächste Ausstellung ist schon geplant. Wieder im Kultur-Haus Zach, unter dem Titel „Gartensafari“.

Dass er bei der Fahnenausstellung dabei sein darf, das sei „schon toll“, sagt Schmitz. „Hier haben so viele renommierte Künstler vor mir mitgemacht. Es war für mich anfangs unwirklich, dabei zu sein.“ Bernd Freudenberg freut sich, mit Schmitz einen regionalen Künstler zu präsentieren, denn: „Die Installation soll allen Künstlern offenstehen.“

Hintergrund

Die Fahneninstallation gibt es bereits seit 2017. Sponsor ist auch diesmal wieder die Firma Aurich, unterstützt von „Fahnen Herold“. Je ein halbes Jahr lang sind die Motive zu sehen. Für Anfang 2024 kündigt Bernd Freudenberg schon Fahnen mit Motiven des Pariser Künstler Marcel Polin an.