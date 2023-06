Emil Holzmann: Darinko Perkovic rückt in Doppelspitze

Darinko Perkovic zum weiteren Geschäftsführer bestellt

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Lange Jahre trug Torsten Kleinschmidt als alleiniger Geschäftsführer die volle Verantwortung für den Elektro-Fachgroßhandel in Radevormwald. Eine Position, die sich der 55-Jährige von der Pike auf erarbeitet hat: 1984 absolvierte er seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei Holzmann und wurde kurz danach in der Buchhaltung des Unternehmens übernommen. Bereits 1996 stieg er als Leiter für Finanzen und Buchhaltung auf. Seit 2008 führt Kleinschmidt die Geschäfte von Holzmann als Hauptverantwortlicher.

Mittlerweile hat das Unternehmen, mit insgesamt 165 Mitarbeitern und Zweigstellen in Remscheid, Wuppertal und Leverkusen sowie Siegburg, Bonn und Wiehl, dank der guten Entwicklung eine Größe erreicht, bei der es sinnvoll erscheint, die Geschäftsleitung zu erweitern. „Wir sind in den letzten Jahren stark gewachsen“, sagt Kleinschmidt. Dieser Trend hielt während der gesamten Pandemie an. „Wir haben expandiert, neue Lagerflächen hinter unserem Hauptgebäude an der Dahlienstraße geschaffen.“ Besonders der Handel mit Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen), auf die Holzmann seit fast 20 Jahren setzt, habe zu diesem Wachstum geführt.

Torsten Kleinschmidt und Darinko Perkovic: Zwei Eigengewächse

Mit Darinko Perkovic, wie Kleinschmidt ein Holzmann-Eigengewächs, scheint der perfekte Partner für das neue Geschäftsführer-Tandem gefunden. Perkovic arbeitet schon länger mit Kleinschmidt zusammen. Der 50-Jährige lernte ab 1989 Groß- und Außenhandelskaufmann bei Holzmann und kam zunächst in der EDV unter. Im Jahr 2000 wechselte Perkovic in den Vertrieb in die Niederlassung nach Remscheid. Seit 2015 hat er die alleinige Verantwortung des Gesamtvertriebs bei Holzmann inne. Als solcher unterstützte Perkovic die Geschäftsführung in allen vertriebsbedingten Entscheidungen.

Die Bestellung als weiterer Geschäftsführer ist für Perkovic und Kleinschmidt eine reine Formalität. Perkovic erhält durch die Ernennung dieselbe Verfügungsgewalt und trägt somit dieselbe Verantwortung wie Kleinschmidt. Kleinschmidt wird sich fortan gänzlich auf die Bereiche Finanzen, Liegenschaften, IT und das Zentrallager konzentrieren, während Perkovic für den Ein- und Verkauf sowie alle Niederlassungen der Emil Holzmann GmbH verantwortlich zeichnet. „Für mich ändert sich von meinem Arbeitsschwerpunkt her nicht viel“, sagt Perkovic.

„Wir sind überzeugt, dass die neue, erweiterte Geschäftsführung ein Höchstmaß an Kompetenz beinhaltet, verbunden mit Kontinuität, Tatendrang und Visionen für die Zukunft sowie noch bessere Bündelung der Synergien unserer Geschäftsbereiche“, äußern die Gesellschafter einstimmig.

Die Doppelspitze in der Geschäftsführung werde nicht erst mit Kleinschmidt und Perkovic eingeführt, stellt Gesellschafterin Dorothea Perkovic klar. „Es gab bei Holzmann eigentlich schon immer zwei Geschäftsführer. Erst 1994 mit Gerrit Holzmann lag die Geschäftsleitung in einer Hand.“ Nach Gerrit Holzmann übernahm Helmut Kleusberg, dessen Nachfolger Torsten Kleinschmidt ist.

Die Herausforderungen der Zukunft werden sein, das Unternehmen weiter auf den verschobenen Märkten zu halten und sich als Dienstleister und Fachberater kontinuierlich weiterzuentwickeln. Genau diese Stellung habe das Unternehmen auch in der Pandemie weiterwachsen lassen. In Zeiten, in denen die Digitalisierung immer weiter zunehme, sei vielen Kunden die persönliche Ansprechbarkeit von Fachberatern immer noch ein großes Anliegen. „Das schätzen unsere Kunden an uns.“ Dafür setzt Emil Holzmann nun noch stärker auf die Ausbildung.

Unternehmen

Die Emil Holzmann GmbH feiert in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen. Das Unternehmen wurde 1933 von Namensgeber Emil Holzmann und dessen Sohn Helmut gegründet. Noch immer befindet sich das mittelständische Unternehmen in Familienbesitz, in vierter Generation. Die fünfte Generation steht bereits in den Startlöchern.