Netzwerk gibt Broschüre heraus

Infoheft

+ © Ambulantes ökumenisches Hospiz Annette Gennat, Miriam Führer, Marina Weidner, Marlene Brockhaus und Gabi Redepennig (von links) verkörpern die Hospizarbeit des Netzwerks. © Ambulantes ökumenisches Hospiz

Kostenloses Infoheft zur Hospizarbeit ist ab sofort erhältlich. Mehrere Kurse starten bald.

Das Netzwerk Ambulante Hospizarbeit (NAH), zu dem sich die bergischen Hospizgruppen Hückeswagen, Radevormwald, Remscheid und Wermelskirchen zusammengeschlossen haben, hat eine neue Broschüre herausgegeben. Darin stellen die Dienste ihre Angebote vor.

Im Adressverzeichnis sind wichtige Ansprechpartner für eine palliative Versorgung aufgeführt. Darüber hinaus werden in der Broschüre wesentliche Gesichtspunkte von Hospizarbeit und palliativer Versorgung erläutert und die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten vorgestellt. „Wenn Menschen mit den Begriffen ‚Hospiz‘ und ‚Palliativ‘ konfrontiert werden, sind Angst und Unsicherheit oft die vorherrschenden Gefühle. Was bedeutet es, wenn sich der Krankheitszustand verschlechtert und der Arzt zu einer palliativen Versorgung und Hospizbegleitung rät?“ heißt es im Vorwort.

Infoheft ist kostenlos erhältlich

Das Informationsheft ist bei den Hospizgruppen kostenlos erhältlich. Diese arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen, und bieten auch in diesem Jahr wieder einen gemeinsamen Hospiz-Befähigungskursus an, der am 12. Mai startet.

Erinnert sei auch nochmals an die Kindertrauergruppe, die im März startet. „Manchmal müssen schon Kinder die Erfahrung machen, dass ein Familienmitglied oder ein guter Freund stirbt“, sagt Radevormwalds Koordinatorin Marina Weidner. Unabhängig davon, ob es sich um die Großeltern, ein Elternteil oder ein Geschwisterkind handele, entwickelten Kinder meist starke Gefühle der Trauer. „Die Erfahrungen zeigen, dass es auch in Radevormwald, Remscheid und Umgebung einen Unterstützungsbedarf für betroffene Kinder gibt“, sagt Weidner.

Deshalb haben sich der Kinderschutzbund Remscheid und die Hospizgruppen Radevormwald und Remscheid zusammengetan und bieten ab März erstmalig eine Kindertrauergruppe an. Eingeladen sind Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die einen lieben Menschen verloren haben. In der Gruppe ist Raum für Austausch, für Gefühle, Fragen und Erinnerungen und für kreative Aktionen. Die Gruppe trifft sich in den Räumen des Kinderschutzbundes Remscheid in der Elberfelder Str. 41. Sie beginnt Dienstag, 7. März, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr. Insgesamt sind acht Treffen im 14-tägigen Rhythmus geplant. Die Teilnahme ist kostenlos. nal/tei.

Kontakt: Ambulantes Ökumenisches Hospiz, Grabenstraße 18, Tel.: (02195)684936.