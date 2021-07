Nettekoven ist neuer Mann für Rade

Landtagswahl

Die Rader Christdemokraten genießen den Sieg: Parteivorsitzender Sebastian Schlüter, Geschäftsführer Rolf Schulte und Fraktionschef Dietmar Busch (von links).

Rader Christdemokraten erleben einen deutlichen Sieg ihrer Partei – landesweit, aber auch vor Ort. Von der SPD fehlt (fast) jede Spur.

Von Nadja Lehmann

Radevormwald hat gewählt: 42,4 Prozent gaben ihre Erststimme Jens Nettekoven (CDU), lediglich 29,4 Prozent entfielen auf den Kandidaten der SPD, Sven Wolf. Auch bei den Zweitstimmen liegt die CDU mit 36,7 Prozent klar vorn, die SPD konnte 26,6 Prozent verbuchen. Die Liberalen fuhren 14 Prozent ein und gehörten damit in Rade wie auch auf Landesebene zu den Gewinnern des Abends. Zu den Verlierern zählen die Grünen, die knapp fünf Prozent errangen. Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) kam auf acht Prozent.

Der künftige Rader Landtagsabgeordnete Jens Nettekoven und Bürgermeister Johannes Mans sind schon ins Gespräch vertieft.

Radevormwald schickt erneut einen CDU-Politiker in den Düsseldorfer Landtag: Auf Peter Biesenbach folgt Jens Nettekoven. Er vertritt dort künftig den neuen, gemeinsamen Wahlbezirk Remscheid-Radevormwald und löst damit den bisherigen Remscheider Landtagsabgeordnete Sven Wolf (SPD) ab.

„Es könnte gut werden heute“, hatte sich der Rader CDU-Vorsitzende Sebastian Schlüter schon beim Betreten des Bürgerhauses optimistisch gezeigt. Er sei zuversichtlich, dass Armin Laschet neuer Ministerpräsident werde: „Die Umfragen sind gut, und wir haben Schwung durch die Wahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein bekommen.“ Als die ersten Zahlen über den TV-Bildschirm flimmerten, tauchte wie aufs Stichwort Jens Nettekoven auf. Da wusste er noch nicht, dass er so deutlich gewinnen würde, lobte stattdessen erst einmal die Radevormwalder, die ihn so freundlich aufgenommen hätten. „Es war ein fairer Wahlkampf. Jeder steht für seine Werte.“ Fast noch wichtiger war ihm sein zeitgleicher Hochzeitstag – und ein Bekenntnis: „Ich bin erstmal froh, wenn es vorbei ist. Morgen schlafe ich aus.“ Bürgermeister Johannes Mans wusste, wovon sein Besucher sprach: „Der Druck ist immens in so einem Wahlkampf. Toll, dass Sie heute hier sind.“

Jörg von Polheim (FDP) hatte morgens noch gebacken

Nettekoven blieb nicht der Einzige. Auch der FDP-Kandidat Jörg von Polheim schaute vorbei. „Mit dem Ergebnis kann ich leben“, gestand er strahlend beim Blick auf die zweistelligen Zahlen bei den Liberalen. Er selbst hatte im direkten Vergleich mit Wolf und Nettekoven 10,6 Prozent der Stimmen erhalten und war damit auf Platz 3 gelandet – vor Andreas Keith-Volkmer (AfD) mit sieben Prozent und der Grünen Jutta Velte mit 4,5 Prozent. Frische Brötchen hatte der Hückeswagener Bäckermeister im Morgengrauen wie jeden Tag zubereitet: „Ich habe ganz normal gearbeitet.“

+ Standpunkt von Nadja Lehmann © RGA

Die großen Verlierer: SPD und Grüne. Erst gegen 20.30 Uhr tauchte mit Rosemarie Kötter das erste SPD-Ratsmitglied auf. „Ich bin geschockt“, bekannte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. In Radevormwald seien auch SPD-Hochburgen verloren gegangen: „Ich weiß nicht, wo die Wähler geblieben sind.“ Den Rückzug der geschlagenen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft sieht sie kritisch: „Man muss eine Niederlage einstecken können und sollte lieber eine Nacht drüber schlafen.“ Auf Bundesebene sei die Landtagswahl für die SPD ein herber Rückschlag: „Wir sehen da im wahrsten Sinne des Wortes schwarz.“ Ein so deutliches Ergebnis habe sie nicht erwartet, sagt auch die sachkundige Bürgerin Petra Pfeiffer, die lange die einzige Vertreterin der Sozialdemokraten blieb.

Spät kam mit Jürgen Wustmann auch ein Vertreter der Rader FDP, der sich zwar freute, aber auch zu Augenmaß mahnte: „Im Bund sieht das anders aus als im Land. Da dürfen wir uns nicht blenden lassen.“ Dem Vorsitzenden Christian Lindner bescheinigte er einen „starken Job“.

HINTERGRUND WAHL Gewählt wurde in insgesamt 26 Wahllokalen, davon drei Briefwahllokale im Rathaus. Das Jobcenter an der Carl-Diem-Straße umfasst die Wahllokale 60 und 80, dort taten beispielsweise Britta Knorz, Thomas Kurpierz und Gudrun Weber Dienst und warteten auf 785 Wahlberechtigte – ein kleiner Bezirk. In Rade durften 16 637 Menschen über die Zusammensetzung des Landtags entscheiden. Die Wahlbeteiligung betrug 64,04 Prozent.

Mit Sorge registrierten viele Beobachter die acht Prozent für die AfD. „Da hat sich ein Netz gebildet“, sagte Michael Ruhland vom „Runden Tisch gegen Rechts“. Und Einigkeit herrschte auch bei einem anderen Thema: Eine Große Koalition in Düsseldorf will fast niemand. „Man hat eine große Mehrheit, das ist aber auch schon alles“, fand CDU-Fraktionschef Dietmar Busch.