Neonazis überfallen Landtagskandidaten

Rechte Kriminalität

+ © Michael Sieber/archiv Treffpunkt der rechten Szene war oft das alte Kraftwerk Dahlhausen. © Michael Sieber/archiv

In der Nacht zu Samstag wurde ein 29-Jähriger in Dahlerau zusammengeschlagen.

Von Nadja Lehmann

Michael Ruhland klingt geschockt. Der frühere Lehrer des Theodor-Heuss-Gymnasiums engagiert sich seit Jahren beim „Runden Tisch gegen Rechts“ und im VVN-BdA Radevormwald (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten). Er wisse, dass ein 29-jähriger politischer Mitstreiter, der ebenfalls in der Vereinigung aktiv sei sowie als Kandidat der Partei „Die Partei“ für die Landtagswahl antrete, überfallen worden sei. Das habe ihm Ratsmitglied Fritz Ullmann („Ein Linker“, fraktionslos) berichtet, sagt Ruhland: „Das ist unerfreulich.“ Denn es scheint eine politisch motivierte Tat zu sein. In den diesbezüglich leiderprobten Wupperorten heißt das nach den Erfahrungen mit dem so genannten „Freundeskreis Radevormwald“: eine Tat mit rechtem Hintergrund. Der Freundeskreis hatte Rade bundesweit in die Negativschlagzeilen gebracht. Übergriffe, Überfälle, Schmierereien – sie lassen Ruhland und Ullmann, die beide in den Wupperorten zuhause und politisch links verortet sind, immer weder aufs Neue hellhörig werden.

Wie Ullmann berichtet, sei der 29-Jährige in der Freitagnacht um 1.30 Uhr an der Sparkasse Dahlerau am Zigarettenautomaten gewesen und in der Kirchstraße auf zwei Männer gestoßen. „Er ist mit seinem Begleiter erstmal ausgewichen, wurde von den beiden Verfolgern aber an der Wülfungbrücke eingeholt“, erzählt Ullmann. Einer der beiden Angreifer habe direkt zugeschlagen und noch zugetreten, als das Opfer schon am Boden lag. Zuvor seien Steine geflogen. „Der zweite hielt den Begleiter fest und hinderte ihn daran, dem Opfer zu helfen“, beschreibt Ullmann.

Dieses habe, nachdem die Angreifer unter Drohungen verschwunden seien, die Polizei gerufen. Diese hätten einen Krankenwagen alarmiert, der den 29-Jährigen ins Krankenhaus gebracht habe, in das er stationär aufgenomen worden sei. Die Diagnose, so sagt es Ullmann, habe auf Prellungen und Nasenbeinbruch gelautet. „Einen der beiden Angreifer hat er identifiziert“, sagt Ullmann. Dieser sei demnach ein bekannter Neofaschist. Das Opfer, so Ratsmitglied Ullmann weiter, habe Anzeige gestellt.

Polizeibehörde bestätigt den Eingang der Strafanzeige

Deren Eingang bestätigt Monika Treutler, Sprecherin der oberbergischen Polizeibehörde in Gummersbach. Wie immer aber bei „politisch motivierter Kriminalität rechts“ sei der Fall dem Kölner Staatsschutz übergeben worden.

„Uns liegt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung“ vor“, bestätigt Christoph Schulte, Sprecher des Polizeipräsidiums Köln. Er darf zwar offiziell weder zu Krankenhausaufenthalt noch zur Art der Verletzungen etwas sagen, sagt aber soviel: „Gefährliche Körperverletzung bedeutet schon etwas.“ Schulte bestätigt, dass es zwei Tatverdächtige gibt, von denen einer aktiv zugeschlagen, der zweite den Begleiter des Opfers daran gehindert habe, diesem zur Hilfe zu eilen. „Von den beiden Tatverdächtigen ist einer namentlich bekannt“, sagt Schulte. Es handele sich um einen 19-Jährigen. „Diesen ordnen wir der rechten Szene zu.“ Deshalb stufe man die Tat als politisch motiviert ein und der Staatschutz, in solchen Fällen zuständig, habe die Ermittlungen aufgenommen. „Wir werden mit dem Geschädigten sprechen und Zeugen vernehmen“, kündigt Schulte an. Auch der 19-jährige Tatverdächtige werde vorgeladen.

Diesem, so berichtet seinerseits Fritz Ullmann, sei er am Samstagvormittag im Bus begegnet: „Er hat mich bedroht. Ich solle keine Lügen verbreiten“, sagt Ullmann. Er habe deshalb Anzeige erstattet.