Närrische Delegation besucht den Landtag

Wipperfürther Dreigestirn

Wipperfürth. Karnevalisten aus Wipperfürth und Radevormwald haben am Dienstag den nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf besucht. „In diesem Jahr durfte ich das Dreigestirn aus Wipperfürth von der KG Baulemann von Anno Pief e.V. herzlich beim Närrischen Landtag willkommen heißen“, freute sich der Abgeordnete für Remscheid und Radevormwald Sven Wolf.

Die Wipperfürther Karnevalsgesellschaft hatte 2021 im elften Jahr nach ihrer Gründung ihr erstes Dreigestirn proklamiert: Prinz Marcus Flock, Bauer David Engelmann und Jungfrau Dirklinde Osberghaus. Leider konnte Prinz Marcus, von Beginn an auch Mitglied der KG Rua Kapaaf in Rade, aus Krankheitsgründen nicht dabei sein. Als Prinzenführer mit dabei war Dirk Finger, der Präsident von Rua Kapaaf. Begleitet wurden Bauer und Jungfrau von ihren Adjutanten Ulf Engelmann und Angelika Windgassen.

„Ich freue mich, dass wir so einen tollen närrischen Abend in Düsseldorf gemeinsam mit vielen Karnevalisten und Karnevalistinnen aus ganz NRW verbringen konnten“ so Sven Wolf. 139 Tollitäten waren mit ihrem Gefolge nach Düsseldorf gekommen. s-g