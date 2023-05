Freizeitbad: Nachnutzung soll bald feststehen

Bäder-Geschäftsführung berät, was mit Sauna- und Fitness-Flächen geschieht.

Von Stefan Gilsbach

Die Geschäftsführung der Bäder Radevormwald GmbH hat Gespräche über die Folgenutzung der Saunalandschaft und des Fitness-Bereichs im Freizeitbad Life-ness geführt. Das teilt nun die Stadtverwaltung mit. In einer Sondersitzung des Rates war am 18. April das neue Strategiekonzept gebilligt worden, dass die dauerhafte Schließung der beiden Bereiche vorsieht. „Mit dem Ratsbeschluss ist die Geschäftsführung des Life-ness, bestehend aus Simon Woywod und Florian Weiskirch, beauftragt worden, eine Folgenutzung für die Flächen der schließenden Bereiche zu erarbeiten“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Stadt. „Unmittelbar nach dem Ratsbeschluss wurde dieser Arbeitsauftrag umgesetzt. Derzeit laufen Gespräche, um die Nachnutzung der Bereiche Fitness und Sauna kurzfristig zu entwickeln.“

Das Ziel sei eine Nachnutzung, die sich an dem bisherigen Portfolio des Life-ness orientiere und das Gebäude weiterhin als Anlaufpunkt für Sport, Gesundheit und Freizeit zu nutzen. Die Geschäftsführung gehe davon aus, dass bis zum Sommer eine Entscheidung darüber gefällt wird, wie die Nachnutzung der Flächen für Sauna und Fitness aussehen soll.

Stadt konzentriere sich auf Schwimmen und Kinderland

Bürgermeister Johannes Mans wird dazu zitiert: „Wir haben einen gültigen Ratsbeschluss über die Neuausrichtung des Life-ness, den wir umsetzen müssen und wollen. Wir konzentrieren uns als Stadt auf die Bereiche Schwimmen und Kinderland. Natürlich ist die Stadt daran interessiert schnell alle Fragen rund um die Nachnutzung zu klären.“

Die Entscheidung, die Sauna nicht wieder zu öffnen und das Fitness-Studio Ende des Jahres zu schließen, ist bei vielen Bürgen auf Unverständnis und Kritik gestoßen. Auch einige Ratsfraktionen – so die FDP, die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) und die Radevormwalder Unabhängige Alternative (RUA) – betrachten den Beschluss teilweise kritisch. Die RUA-Fraktion sieht das Potenzial, die beiden Angebote mit privaten Betreibern weiterzuführen (unsere Redaktion berichtete).

In diesem Sinne hat eine Bürgerin auf der Kampagnen-Plattform change.org eine Online-Petition zum Erhalt von Sauna und Fitness-Bereich durch private Investoren gestartet. Innerhalb weniger Tage kamen mehr als die zunächst anvisierten 500 Unterstützer zusammen, nach Stand vom Freitagnachmittag hat die Petition aktuell rund 640 Unterstützer.