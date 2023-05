Nachfrage nach Kräutern ist groß

Viel Grün erblicken die Besucher der Pflanzentauschbörse auf dem Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule Stadt.

Von Cristina Segovia-Buendìa

In Töpfen oder Einwegbechern lugen kleine und große Gewächse hervor. „Bei Kräutern ist die Nachfrage in diesem Jahr besonders groß“, berichtet Kathi Hentzschel, die Initiatorin und langjährige Organisatorin der Radevormwalder Pflanzentauschbörse.

Schwieriger sei es dagegen, Gewächse, die derzeit lediglich als grüne Blätter und Stängel aus dem Töpfchen herausschauen, zu vermitteln. „Wenn da nichts blüht, wirkt es für viele eher uninteressant, wenn sie das Gewächs nicht kennen.“ Hobbybiologen und erfahrene Gartenfreunde schlagen da schon eher zu und nehmen sich gegen Spende oder wenige Euros bergisch erprobte Gemüsekulturpflanzen mit.

Andrea (55) ist aus Wipperfürth gekommen. Sie gehört zu den Stammkunden, doch anders als andere langjährige Besucher ist sie diesmal nicht mit einem Einkaufszettel gekommen: „Ich wollte mich einfach mal umschauen, was es so gibt und was mir so ins Auge springt.“ Zwei Töpfe mit Sauerklee hält sie in den Händen: Eins für sie und eins zum Verschenken, berichtet sie.

Derzeit informiert sich eine junge Frau bei Hentzschel darüber, was sie in ihren Balkonkästen für Insekten pflanzen kann. Eine Bienenmischung habe sie ausprobiert, es sei aber nichts gewachsen. „Kein Wunder. Bienenmischungen müssen aufs freie Feld, auf die Wiese. Im Kasten blüht es nicht“, erklärt Hentzschel. Die Naturschützerin rät der Frau zu unkomplizierten Pflanzen, Himmelsschlüssel, Jungferngrün, Mohn- und Kornblumen. „Damit bekommen wir eine schöne Farbsymphonie, und sie sind auch gut für die Bienen.“ Auch Anne Pieper, die mit Hentzschel die Pflanzentauschbörse organisiert, ist zufrieden mit der Resonanz.

Der Kindergarten „Die Wuppermäuse“ sorgte fürs leibliche Wohl. Für kleines Geld wurden Kaffee und Kuchen, Pizzaschnecken, Zwiebelkuchen und Gemüsequiche verkauft. Mit dem Erlös wird der Förderverein defektes Spielzeug ersetzen, Geburtstagsgeschenke sowie für die Vorschulkinder einen Ausflug in den Zoo finanzieren.