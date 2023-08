Nach gewaltsamem Tod eines 19-Jährigen: Die Stadtgesellschaft kommt nicht zur Ruhe

Tod eines 19-Jährigen: Festgenommener schweigt - Zweiter Verdächtiger ist noch flüchtig - Im Internet kursieren Fotos und Gerüchte.

Radevomwald. Eine hat den Polizeihubschrauber über der Ispingrader Straße gesehen. Die andere über dem Wiedenhofkamp. Der Dritte weiß, dass die Polizei auch in Vogelsmühle war, und die Vierte bedauert allen Ernstes, dass sie bei Facebook keine Fotos von dem Gesuchten ins Internet stellen darf. Dabei ist das längst geschehen. Polizei und Staatsanwaltschaft sehen sich im Gespräch mit dem RGA deshalb zu einer deutlichen Ansage veranlasst: „Eigenmächtige Fahndungsaufrufe bitten wir dringend zu unterlassen.“

Der gewaltsame Tod des 19-jährigen Radevormwalders, der am Sonntagmorgen von Passanten blutüberströmt am Sparkassen-Kreisel gefunden worden war, lässt die Stadtgesellschaft nicht zur Ruhe kommen. Das gilt umso mehr, weil der zweite Tatverdächtige sich nach wie vor auf der Flucht befindet.

+ Seit Montag hängen die Fahnen vor dem Rathaus auf halbmast. © Axel Richter

„Die Fahndung nach ihm läuft auf Hochtouren“, versichert der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer und bittet zugleich darum, die Polizei ihre Arbeit machen zu lassen und sich in den so genannten sozialen Medien zurückzuhalten. „Das Gewaltmonopol liegt beim Staat“, sagt der Jurist: „Nur Staatsanwaltschaft und Polizei sind dazu berufen, als Ermittlungsbehörden den Sachverhalt aufzuklären und die notwendigen strafprozessualen Maßnahmen zu ergreifen.“

Gegen den Mann, den die Strafverfolger bereits am Sonntag hatten vorläufig festnehmen können, ist unterdessen Haftbefehl erlassen worden - wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags. Er sitzt in Untersuchungshaft, wird von einem Rechtsanwalt beraten und schweigt vorläufig zu den Vorwürfen. Das Motiv für die Bluttat liegt damit weiter im Dunkeln. „Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an“, sagt der Oberstaatsanwalt.

„Die Sorgen der Menschen auf diese Weise zu befördern, ist wenig hilfreich.“

Fakt ist: Mutmaßlicher Täter und Opfer sind annähernd gleich alt. Sie kannten sich. Bürgermeister Johannes Mans eilt auch deshalb nach eigenen Worten von Krisensitzung zu Krisensitzung. Mit der muslimischen Gemeinde, der der Radevormwalder angehörte, stehe er im Austausch, sagt Mans: „Wir müssen die Menschen beruhigen.“ Deshalb war er am Sonntag bereits zum Tatort gekommen.

Dort, wo der junge Mann zu Tode kam, legten unterdessen viele Radevormwalder Blumen nieder und stellten Kerzen auf. Menschen bleiben stehen, sie haben das Bedürfnis zu reden: Warum geschieht so etwas in ihrer Stadt? Und vor allem: Was ist zu tun, damit sich etwas Ähnliches nicht wiederholt? Das treibt auch das Rader Stadtoberhaupt an. Der gewaltsame Tod des jungen Mannes sei eine Tragödie, sagt Johannes Mans: „Dabei geht es jetzt auch um den sozialen Frieden in unserer Stadtgesellschaft.“

Im Internet äußern sich nur wenige Stimmen ähnlich besonnen. Es wird wild spekuliert. Ob der Tatverdächtige auf der Flucht womöglich eine Gefahr auch für andere darstellt, fragt einer. Warum die Polizei kein Fahndungsbild herausgebe, fragt ein anderer und zeigt dafür kein Verständnis.

„Über eine öffentliche Fahndung mit Lichtbild entscheiden Gerichte“, entgegnet Christoph Schulte, Sprecher des Polizeipräsidiums Köln. Die Kripo Köln ist federführend, was die Suche nach dem untergetauchten zweiten Tatverdächtigen angeht. Grundsätzlich gilt: Die öffentliche Ausschreibung zur Festnahme eines Gesuchten ist an strenge Voraussetzungen gebunden. Erst wenn alle anderen Ermittlungsansätze keinen Erfolg bringen, kommt sie in Betracht. Und nicht, weil Facebook-Schreiber sie für geboten halten.

Polizeisprecher Christoph Schulte warnt deshalb davor, weitere Fotos ins Netz zu stellen. Auch Tatverdächtige haben Rechte. Wer das Recht am eigenen Bild verletzt, macht sich selbst strafbar und muss dazu unter Umständen Schadenersatz leisten. „Die Sorgen in der Bevölkerung auf diese Weise zu befeuern ist zudem wenig hilfreich“, sagt der Kölner Kripomann. Dass sich viele zugleich damit hervortun, wo die Polizei gerade im Einsatz ist, lässt ihn dagegen schon beinahe kalt: „Damit müssen wir in Zeiten der sozialen Netzwerke wohl leider leben.“