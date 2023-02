Nach 25 Jahren fährt Zug Bahnhof Beyenburg an

Ein besonderer Tag für die Wupperschiene: Auf der Strecke der Wuppertalbahn fand eine erfolgreiche Probefahrt statt.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Auf diesen Tag haben die Mitglieder des Vereins Bergische Bahnen/Wupperschiene lange hingearbeitet: Am vergangenen Freitag hat der erste Zug seit 25 Jahren den Bahnhof Beyenburg erreicht, gezogen von einer Diesellokomotive.

Das letzte Mal, dass auf den Schienen der Wuppertalbahn ein echter Zug rollte, war im Jahr 1997, damals gab es eine Sonderfahrt mit einem Schienenbus.

Mit dem Eintreffen des Dieselzuges ist eine weitere wichtige Etappe auf dem Weg zum Ziel des Vereins erreicht: Auf der alten Bahnstrecke zwischen Wuppertal und Radevormwald sollen wieder Züge fahren. Ein Museums- und Tourismusverkehr soll den Fahrgästen die bergische Landschaft und die reiche Industriegeschichte des Tals nahebringen.

Probezug hatte auch Passagiere im Reisezugwagen

Freilich ist es noch ein Stück dahin. „Der heutige Zug ist lediglich eine Probefahrt zur Prüfung der Befahrbarkeit der Anlagen. Dies bedeutet, dass hier leider noch keine Fahrgäste die Wupperschiene bereisen können, auch wenn der Probezug schon einen Reisezugwagen mitführt“, berichtet Fabian Müller für den Verein Wupperschiene.

In diesem Wagen waren Personen aus dem Reihen der Firma Trainlog GmbH aus Germersheim unterwegs, die als zuständiges Eisenbahnverkehrsunternehmen die Durchführung der Fahrt verantwortet „und uns als Verein damit kurzfristig die Möglichkeit eröffnet hat, einen ersten Zug auf die Strecke zu bringen“, sagt Müller.

Auch Vertreter des Infrastrukturbetreibers RSE Rhein-Sieg-Eisenbahn GmbH aus Bonn, das sich für die Infrastruktur verantwortlich zeigt und für den Verein Wupperschiene tätig ist, nahmen an der erfolgreichen Probefahrt teil. Wann der reguläre Verkehr wieder aufgenommen werden kann, das lasse sich aktuell schwer sagen, teilt die Wupperschiene mit. Es werde nach Auswertung der Ergebnisse sicher noch hier und da Bedarf für kleinere Arbeiten oder eine Anpassung an die Signaltechnik im Bereich der Deutschen Bahn in Wuppertal-Rauenthal geben.

Immerhin habe der 17. Februar schon einen ersten Eindruck gegeben, wie der Verkehr auf der alten Strecke künftig aussehen kann, denn das Gespann aus einer Lok der Baureihe V60 und einem „Donnerbüchse“ genannten Personenwagen ist baugleich mit den Fahrzeugen der Wupperschiene, jedoch in abweichender Lackierung. Die Fremdfahrzeuge werden eingesetzt, weil jene des Vereins noch in Reparatur sind. „Wir hoffen, dass sich im Laufe des Jahres dann neben den bekannten Draisinenfahrten der Eisenbahnverkehr als weitere Attraktion im oberen Tal der Wupper etablieren wird.

Noch 2023 soll Zugverkehr nach Beyenburg starten

Zum jetzigen Zeitpunkt ist klar, dass noch in diesem Jahr der Zugverkehr nach Beyenburg starten kann“, fasst Fabian Müller die Bedeutung des Tages zusammen. Hiermit werde man mit Beyenburg ein wichtiges touristischen Zentrum und Naherholungsgebiet im Wuppertaler Osten erreichen und an die innerstädtische Talachse anbinden.

„Der Verein wird weiterhin mit Hochdruck daran arbeiten, eine Erweiterung des Betriebes in Richtung der Radevormwalder Wupperorte zu ermöglichen“, sagt Müller. Eine exakte Aussage zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme sei aktuell noch nicht möglich. „Wir bemühen uns aber schon, zeitnah mit dem Eisenbahnverkehr die Stadtgrenze von Radevormwald zu überschreiten.“

Hintergrund

Die Wuppertalbahn ist ein 14 Kilometer langes Reststück der ehemals durchgehenden Eisenbahnstrecke Lennep über Rade-Krebsöge, Dahlerau, Beyenburg nach Wuppertal-Rauental. Die Strecke ist Eigentum der Bergischen Bahnen/ Förderverein Wupperschiene e.V.“ in Dahlhausen.