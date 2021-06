Muslimische Gemeinde vermittelt Informationen aus erster Hand

Neujahrsempfang

+ © Jürgen Moll Zafar Ahmad (Sprecher der Gemeinde) und Mahmmod Malik Nasir (Vorsitzender) erklären Johannes Mans und Jutta Velte die Strukturen ihrer Gemeinde. © Jürgen Moll

30 Gäste kamen zum Neujahrsempfang ins Bürgerhaus.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Die Muslimische Gemeinde in Radevormwald ist stark in der Öffentlichkeit präsent. Sie organisiert etwa den Charity-Walk oder hilft beim Neujahrsputz mit. Da ist es nur folgerichtig, dass sie auch zum eigenen Neujahrsempfang einlädt. Die Gemeinde, die es seit 1976 in Radevormwald gibt und die der Ahmadiyya Muslim Jamaat angehört, hatte dazu ins Bürgerhauses eingeladen;. Er kamen unter anderem die Landtagskandidatin von Bündnis 90/Die Grünen für Radevormwald und Remscheid, Jutta Velte, und Bürgermeister Johannes Mans (parteilos).

Zafar Ahmad, Sprecher der Gemeinde, freute sich, dass rund 30 Gäste der Einladung gefolgt waren. Dies sei heutzutage keine Selbstverständlichkeit: „In einer Zeit, in der der Islam immer wieder so sehr in die Kritik gerät, ist es umso wichtiger, dass man sich aus erster Hand informiert.“

Mans: Radevormwald kann stolz auf muslimische Gemeinde sein

Die Mitglieder der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat-Gemeinde stünden für einen modernen Islam, der sich für den interreligiösen Dialog einsetze und sich in vielfältiger Weise öffentlich engagiere, sagte Ahmad weiter. Um dies zu untermauern, wurde im Anschluss an die Begrüßung ein etwa 20-minütiger Film abgespielt, in dem die Aktionen der Gemeinde, der deutschlandweit etwa 40 000 Menschen angehören, gezeigt wurden.

In kurzen Grußworten richteten sowohl Bürgermeister Mans als auch Landtagsabgeordnete Velte ihren Dank an die Gemeinde in Radevormwald: „Die Stadt kann stolz auf ihre muslimische Gemeinde sein – denn sie ist eine, die sich einmischt und Position bezieht. Sie macht sich stark gegen den Hass“, sagte Velte, die der Einladung zum Empfang kurzfristig doch noch nachkommen konnte, obwohl sie bereits abgesagt hatte. Mans wandte sich unmittelbar an die Gemeindeglieder. „Ich bin froh, dass Sie den Rader Mitbürgern die Möglichkeit geben, sich zu informieren. Dahinter steht die Stadtverwaltung und wir werden Sie dabei unterstützen.“

Auch der Imam von Rade, Mahmood Malhi, war eigens aus Köln angereist, um der Gemeinde und den Rader Bürgern seine Neujahrswünsche zu überbringen. Malhi, der für neun Gemeinden zuständig ist, dankte für die Bereitschaft zum Dialog: „Die Ahmadiyya-Gemeinde mit ihrer Ausrichtung ist die beste Impfung gegen Radikalismus und Gewalt.“