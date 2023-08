Musikerziehung gibt es hier für jedes Budget

In der Radevormwalder Musikschule betreuen 36 Dozenten rund 700 Schüler. Ein neues Projekt im Katalog nennt sich „Jekits“.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Die unvermeidliche Blockflöte – sie fällt vielen ein, wenn sie an Musikunterricht denken. Doch das Angebot der Musikschule in Radevormwald ist so reichhaltig, dass jeder das Instrument findet, das zu ihm passt. „Klavier und Gitarre bleiben natürlich immer beliebt“, sagt Musikschulleiter Michael Borner.

Doch nicht nur Instrumentalunterricht, auch Gesang und Tanz werden von den aktuell 36 Dozentinnen und Dozenten der Einrichtung unterrichtet, die im Jahr 2019 in Räumlichkeiten der Sekundarschule an der Hermannstraße umgezogen ist.

Und neue Angebote kommen hinzu: Bei einem Gespräch mit unserer Redaktion wiesen Michael Borner und Dozentin Celine Haubold darauf hin, dass die Radevormwalder Musikschule sich ab sofort an dem Projekt „Jekits“ beteiligt. Die Abkürzung steht für „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ – es ist das Nachfolgeprojekt von „JeKi“, das für „Jedem Kind ein Instrument“ steht. „Wir haben eine Kooperation mit einer Grundschule in der Stadt gestartet“, berichtet Michael Borner. „Und zwar mit dem Grundschulverbund Bergerhof-Wupper.“ Eine Stunde pro Woche wird dann Unterricht mit dem Schwerpunkt Bewegung und Tanz angeboten, erläutert Celine Haubold. Zunächst wird allerdings keine Choreografie einstudiert, es gehe vor allem darum, das Rhythmusgefühl zu schulen.

Lesen Sie auch: Spanischer Violinist ist neu an der Musikschule

Neue Koordinatorin für die Grundschularbeit

Neuigkeiten gibt es auch bei den Personalien. Kati Majorek verlässt die Musikschule, ihre Nachfolgerin als stellvertretende Leiterin wird Theresia Kammann, die für die Abteilung Tanz verantwortlich ist. Seit die Kölnerin diese Sparte übernommen hat, „gibt es Zuwächse ohne Ende“. Überhaupt habe die Musikschule die Pandemie-Jahre gut überstanden, das Interesse an den Kursen sei groß. „Aktuell haben wir rund 700 Schüler“, sagt Michael Borner. „Nicht nur Kinder und Jugendliche, auch Erwachsene.“ Mittlerweile müsse man sich schon Gedanken über die räumlichen Kapazitäten machen.

Weitere Personalien: Vera Seedorf ist neu im Team, sie wird sich vor allem um die Koordination mit den Grundschulen und die Talentförderung kümmern. Denn Talent für Musik schlummert fast in jedem Menschen. „Völlig unmusikalisch ist eigentlich niemand“, sagt Michael Borner. Um Kinder schon in frühen Jahren an die Musik heranzuführen, gibt es die musikalische Früherziehung (auch für Vorschulkinder) und Eltern-Kind-Gruppen. Hier sind Amani Müller und Marie Steiner als Kursleiterinnen neu mit dabei. Und ja, es gibt auch einen Blockflöten-Spielkreis.

Celine Haubold ist immer wieder begeistert, wie schon Kleinkinder die Freude an der Musik entdecken und auch lernen, miteinander zu interagieren. Borner und Haubold widerlegen auch das Vorurteil, dass Musikerziehung eher etwas für das bürgerlich-akademische Publikum ist. „Wir erreichen auch jene Eltern, die vielleicht nicht so ein großes Budget haben“, versichert Michael Borner. Es gebe da verschiedene Möglichkeiten der Ermäßigung, so dass Freude an der Musik kein Privileg für Wohlhabende sein muss. „Wer sich nicht sicher ist, wie das musikalische Talent der eigenen Kinder gefördert werden kann, für den bieten wir auch Beratungstermine an“, erklärt Michael Borner. Außerdem weist er darauf hin, dass die Musikschule offen für eine Kooperation mit den verschiedenen Musikvereinen in Radevormwald ist.

Schnupperwochenenden sind der Renner

Die Einrichtung veranstaltet auch regelmäßig Schnupperwochenenden, an denen Kinder und Jugendliche verschiedene Instrumente ausprobieren können. Allerdings sei es nicht immer die beste Lösung, einem kleinen Kind gleich ein Instrument in die Hand zu drücken. Das Prinzip der musikalischen Früherziehung sei es, erst einmal das Gefühl für Rhythmen und Töne zu schulen, auch Anfänge der Notenschrift werden vermittelt. Auf dieser Grundlage ist dann der Schritt zum Instrument oder Gesang vielversprechender.

Freie Plätze

Kurse: Wie Celine Haubold mitteilt, sind in einigen Eltern-Kind-Kursen und bei der musikalischen Früherziehung noch Plätze frei, so in der Eltern-Kind-Gruppe unter Leitung von Amani Müller (donnerstags, 10 Uhr), in der Eltern-Kind-Gruppe unter Leitung von Marie Steiner (mittwochs, 15 Uhr) und bei der musikalischen Früherziehung für Vorschulkinder (Marie Steiner, mittwochs, 16.55 Uhr).

Infos: Anmeldemöglichkeit zu den Kursen und Informationen zu den Sparten Gesang, Tanz und Instrumentalmusik gibt es online:

radevormwalder-musikschule.de