Musicalgala im Museumsgarten

Mezzosopranistin lädt ein.

Radevormwald. Mezzosopranistin Heike Müller-Ring lädt für Sonntag, 27. August, 18 Uhr, zu einer großen Musicalgala in den Garten des Asiatischen Museums in Sieplenbusch ein.

Mit Csaba Fazekas (Tenor), dem Salonorchester Münster und dem Tanzensemble Grün Gold casino erleben die Zuhörer Ausschnitte aus den Musicals „Rebecca“, „Phantom der Oper“, „Dracula“ und „Die Eiskönigin“.

Bereits zum vierten Mal konzipiert Heike Müller-Ring eine Musicalgala und will die Zuschauer mit wunderschönen Stimmen, einem hervorragenden Orchester und schön anzusehenden Tanzpaaren begeistern, heißt es in der Ankündigung. Das Ensemble ist mit verschiedenen Musical- und Operettengalas in NRW unterwegs. -rue-

Eintrittskarten für die Musicalgala gibt es im Vorverkauf für 30 Euro, ermäßigt 15 Euro, in der Bergischen Buchhandlung am Schlossmacherplatz in Radevormwald, im Lenneper Rotationstheater, im Asiatischen Museum (Tel. 02195-931676), an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet:

termine.rga.de