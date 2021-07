Musicaldarstellerin erhält schnell Engagement

Bühne

Die 26-jährige Raderin Lea Scherber spielt ab Oktober im Märchenmusical „Der kleine Muck" mit.

Im März schloss Lea Scherber aus Rade ihre Ausbildung ab. Bald feiert sie als Kater Tavu Premiere.

Von Claudia Radzwill

Ihre Passion gehört dem Musical. 2015 hat es die Raderin Lea Scherber geschafft – sie wurde in Berlin am Ballett Zentrum & Berliner Musicalschule angenommen. Nach dreieinhalb Jahren hat sie nun die Ausbildung zur Musicaldarstellerin in der Tasche. Und sie hat ein erstes Engagement. Direkt in der ersten Audition Ende April überzeugte sie. Im Oktober feiert Lea Scherber in dem Musical „Der kleine Muck“ als Kater Tavu Premiere.

„Er ist der Wegbegleiter des Muck, sein Ratgeber“, sagt die 26-Jährige. „Ich habe gehofft, dass ich nicht so lange auf eine Rolle warten muss, aber dass es so schnell ging, ist schon toll“, sagt sie. Was sie während der Audition merkte: „Es lief gut, das Team war nett, ich war mit meiner Leistung zufrieden. Schon während meines Vorsprechens merkte ich selbst, die Rolle liegt mir, da passe ich gut rein.“ Zwei Tage später kam dann die Zusage – erst mal telefonisch. „Gefeiert habe ich das mit meinen Eltern aber erst später – nachdem ich unterschrieben hatte.“

„Nach der Premiere geht es dann drei Monate lang auf Tour.“

Lea Scherber, Musicaldarstellerin aus Radevormwald

Für eine Audition hat Lea Scherber ein festes Repertoire in petto. Vier neue Songs hat sie dann noch fürs Vorsprechen lernen müssen. Der Basisstandort der Musicalproduktion ist in Halle an der Saale. Dort finden ab Anfang Oktober die Proben statt. „Nach der Premiere geht es dann drei Monate lang auf Tour, unter anderem spielen wir in Lübeck.“

Aufgeregt? „Das bin ich immer. Allerdings bin ich bei den Auditions viel nervöser.“ Denn hier muss man in kurzer Zeit zeigen, wer man ist und was man kann. „Bei der Aufführung dagegen liegen die Proben hinter einem, da ist man schon etwas entspannter.“

Die Abschlussprüfung im März hat sie übrigens mit Bravur bestanden. Sie bestand aus zwei Teilen. „Beim kreativen Teil musste ich selbst eine Abschlussshow erarbeiten.“ Story, Aufbau, Text und Choreographie – alles musste Lea Scherber selbst entwerfen. Es war eine One-Woman-Show – denn die Privatschule ist klein. Lea Scherber war in diesem Jahrgang die einzige Absolventin. „Ich bekam aber Unterstützung und ein tolles Feedback von meinen Lehrern. Am Anfang fand auch ein gemeinsames Brainstorming statt.“

Das Stück „What Baking Can Do“ wurde dann auch öffentlich aufgeführt – auch das gehört zur Prüfung dazu. Am 3. März war es auf der Bühne am Adenauer Platz in Berlin-Charlottenburg zu sehen. „Tatsächlich war ich überrascht, dass das Theater voll war,“ erzählt sie. Auch ihre Eltern aus Radevormwald seien bei der Abschlussprüfung dabei gewesen.

Ende März musste Lea Scherber dann noch in Musicalrollen die Prüfer überzeugen. Sie wählte die Rollen der Mrs Denvers aus „Rebecca“, die Carrie aus „Carrie“ und die Janet aus „The Drowsy Chaperone“ - und deckte damit die erforderlichen unterschiedlichsten Charaktere ab.

Nach dem Abschluss hat sie ihre Zelte in Berlin abgebrochen

Nach dem Abschluss hat sie die Zelte in Berlin abgebrochen und ist in der Bergstadt zurückgekehrt. „Berlin ist ein teures Pflaster, was den Wohnungsmarkt betrifft. Und ohne festen Job ist es schwer, eine Wohnung zu finden. Aus der Studentenwohnung musste ich mit dem Abschluss raus.“ Daher stand für die Raderin schon vorher fest, erst einmal wieder nach Hause zu kommen – und hier eine Basis zu haben, von wo sie aus touren kann. „Denn sobald man ein Engagement hat, ist man ja auch drei bis sechs Monate nur unterwegs.“

Und das wird jetzt schon bald der Fall sein. Lea Scherber freut sich auf ihre Rolle als Kater Tavu – wo sie auch ein Solostück singen wird. Das Märchenmusical hat am 27. Oktober im Steintor-Varieté Premiere.

ZUR PERSON

AUSBILDUNG Im Jahr 2012 machte Lea Scherber das Abitur auf dem Theodor-Heuss-Gymnasium. Zwei Jahre lang im Freizeitzentrum „life-ness“, bewarb sich an Musicalschulen. 2014 absolvierte sie eine zehn Monate dauernde Musical-Vorbereitungszeit in der Performance Akademie in Wien. 2015 begann sie die Ausbildung in Berlin am Ballett Zentrum & Berliner Musicalschule.

AUFTRITTE Sie arbeitet mit einer Agentin zusammen – denn viele Jobs werden nur noch über Agenturen vermittelt.