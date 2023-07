Motorrad-Veteranen wieder auf der Piste

80 Motorradfahrer aus ganz Deutschland folgten der Einladung der IG Bismarck zur Ausfahrt historischer Motorräder.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Benzingeruch, gepaart mit den aufheulenden und knatternden Motorgeräuschen der Maschinen ließ am Sonntagvormittag die Herzen von Fans und Freunden des Motorsports höher schlagen.

Gegen 10 Uhr hatten sich bereits die ersten Frühaufsteher auf dem Parkplatz von Edeka Byhahn, unweit des Bismarck-Museums, eingefunden. Immer mehr Schaulustige stießen dazu, um sich die historischen Fahrzeuge vor ihrer Ausfahrt aus der Nähe anzuschauen. Neu in diesem Jahr war eine Ausstellung bestehend aus über 20 Oldtimer-Autos und einem Dutzend Oldtimer-Traktoren, die sich ebenfalls früh auf dem Parkplatz einfanden.

Matthias und Sabine Bögle waren bereits am Vorabend aus Reutlingen angereist und brachten für die Ausfahrt der IG Bismarck ein besonderes Schätzchen mit: ein echtes Bismarck-Motorrad, eine 150er, aus 1952. Auf einem Bauernhof hatte das Ehepaar die Maschine entdeckt. „Ich habe sie gesehen und mich gleich in sie verliebt“, erzählte Sabine Bögle kurz vor der Abfahrt vergnügt. Obwohl sie selbst kein Motorradführerschein besitzt, kaufte sie das Zweirad als Geschenk zum 60. Geburtstag ihres Mannes. „Seitdem ist das Motorrad auf mich zugelassen, obwohl ich nicht damit fahren kann“, erzählte die 67-Jährige amüsiert weiter.

In Radevormwald würden sie zum ersten Mal an der Ausfahrt der IG Bismarck teilnehmen. Die Verbindung zwischen Reutlingen und Rade entstand im Zuge der Reparaturarbeiten am mittlerweile über 70-jährigen Motorrad. Auf der Suche nach Informationen sowie Hilfe bei der Beschaffung von Ersatzteilen stieß der Beschenkte Matthias Bögle, langjähriger Motorradfahrer mit einem Faible für Oldtimer, auf die IG Bismarck. „Man konnte uns hier super helfen bei allen Fragen rund um das Motorrad und dadurch sind wir immer neugieriger geworden“, erzählte der 61-Jährige. „Als wir dann die Einladung zur Ausfahrt erhielten, mussten wir nicht lange überlegen.“

Das Motorrad auf dem Hänger festgeschnallt, legte das Paar bereits am Samstag in knapp sechs Stunden die fast 500 Kilometer von Reutlingen nach Rade zurück. Als Vorbereitung auf die Ausfahrt wurde das alte Motorrad technisch überprüft. „Wir hoffen, dass es die Strecke schafft und uns nicht irgendwo liegen lässt“, sagte Sabine Bögle. „Das wäre nicht so ungewöhnlich.“

Erfahrungen in längeren Ausfahrten zu zweit auf der Bismarck konnte sie schon in der Heimat sammeln. „Unsere weiteste Strecke liegt bei etwa 90 Kilometer. Ich denke, da wird auch die heutige Ausfahrt passen“, zeigt sich Matthias Bögle zuversichtlich. Wohin die Reise hinführen würde, wussten sie nicht. „Wir werden einfach den anderen hinterherfahren und hoffen, dass wir gut ankommen“, sagte Matthias Bögle.

Friedel Morhard (86) aus Aschaffenburg hingegen wusste aus seiner Teilnahme im Vorjahr, worauf er sich hier einließ. Die Erfahrung im Vorjahr hatte ihm so gut gefallen, dass auch er seine 250er-MB-Adler am Sonntagmorgen auf den Hänger schnallte und zweieinhalb Stunden mit dem Auto bis ins Bergische fuhr. „Es ist eine sehr schöne Ausfahrt mit einem tollen Streckenverlauf. Es geht auf und ab und ist recht kurvenreich. Da kann man gut überprüfen, was noch von früher in einem steckt.“

Morhard war nämlich vor vielen Jahren erfolgreicher Grasbahn- und Motocrossfahrer und kürte sich mehrfach zum Hessen-Meister. Die Verbindung nach Rade verdankt er einem Kollegen aus dem Radsportverein Opel Rüsselsheim, mit dem er eigentlich Fahrrad-Oldtimer-Radwanderungen unternimmt. „Er ist auch hier bei der IG Bismarck aktiv und hat mich letztes Jahr einfach mitgenommen.“

Hans Georg Peppinghaus fährt seit vielen Jahren mit

Ein anderer ehemaliger Motorsportler, fünffacher Deutscher Meister und Vizemeister in Motocross, Hans Georg Peppinghaus (79), fährt schon seit vielen Jahren bei der Ausfahrt der IG Bismarck mit und ließ sich das Spektakel natürlich auch in diesem Jahr nicht entgehen. Seine Motivation: „Ich pflege gerne meine Oldtimer, aber die müssen hin und wieder auch bewegt werden“, verriet er. Seine BMW R27, Baujahr 1960, war gut in Schuss. Er nehme gerne an den Ausfahrten teil, erzählte der ehemalige Profi-Sportler. „Es ist eine schöne Gelegenheit alle Motorrad-Leute von damals wiederzutreffen, sich mit neuen auszutauschen und gemeinsam die schöne Landschaft des Bergischen Landes zu genießen.“

Organisation

15 Helfer der IG Bismarck kümmerten sich um die Organisation, Tour und Verpflegung. Die Streckenführung wurde im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Über die B 229, K13, L 284 und L302 ging es bis nach Lindlar und zurück. Neu war neben dem Veranstaltungsort auch die Schau historischer Autos und Traktoren.