Mittagstisch versorgt nun auch die Vierbeiner

Halter sind für Tierfutter sehr dankbar.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Der Radevormwalder Mittagstisch unterstützt mit Lebensmitteln jeden Dienstag bedürftige Menschen in der Bergstadt. Und vergisst dabei auch nicht deren Vierbeiner: Seit einiger Zeit gibt es während der Lebensmitteltütenausgabe auch Nahrung für Katze, Hund oder Nager.

„Bei Mittagstischen in anderen Städten gibt es das Tierfutter-Angebot schon länger“, sagen Bernd Hermann und Jürgen Tacke vom Mittagstisch-Team. „Wir haben zunächst eine Abfrage gestartet, ob es auch hier am Standort Interesse an Tiernahrung gibt – und stellten fest, dass wir auch in Radevormwald Bedarf haben.“

In Kooperation mit dem Tierfutterfachgeschäft Snackeria an der Kaiserstraße werden nun Futterspenden gesammelt. „Im Geschäft steht eine Kiste, in denen die Kunden Tiernahrung für den Mittagstisch als Spende hineintun können“, erklärt Jürgen Tacke.

Das funktioniere gut. Zwischen zehn und fünfzehn Besucher und Besucherinnen fragen dienstags stets bei der Ausgabe der Lebensmitteltüten nicht nur nach Lebensmitteln für sich – sondern nehmen auch Trockenfutter oder Leckereien für ihr Haustier mit. „Über dieses Angebot sind die Halter sehr dankbar“, berichtet Jürgen Tacke.

+ Jeden Dienstag sorgen Mitglieder des Mittagstischteams für die Lebensmittelmitteltüten, die sich bedürftige Bürger und Bürgerinnen abholen können. © Claudia Radzwill

1996 legte Johanna Unkrig den Grundstein für den Radevormwalder Mittagstisch. Was – damals noch im Wartburghaus – als kleine Essens-Anlaufstelle für bedürftige Rader und Raderinnen begann, ist heute ein wichtiges Standbein in der Bergstadt.

Jeden Dienstag werden in der Lebensmittelausgabe 60 bis 100 Lebensmitteltüten im Untergeschoss des Bürgerhauses am Schlossmacherplatz ausgegeben. Die rund 25 ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen packen sie nach den Bedürfnissen der Besucher und Besucherinnen, soweit die Auswahl reicht.

Grundnahrungsmittel sind immer vorhanden. „Wir werden von großen Supermärkten vor Ort unterstützt, bekommen Spenden von den Rewe-Märkten, vom Penny aus Dahlerau und vom Aldi Zentrallager“, berichtet Bernd Hermann. Außerdem gibt’s Brot von der Landbäckerei Fischer und Özmen Brot.

Die Firma Steinhaus aus Remscheid steuert Nudeln dazu, Privatleute bringen Erzeugnisse aus dem eigenen Garten vorbei. „Heute hat eine Dame frischen Salat abgegeben“, sagt Hermann. Dieses Mal stehen auch Birnen aus dem Eigenanbau parat – fürs Einkochen und zum Naschen.

Frischware wie Obst oder Milch kaufen die Ehrenamtler aber in der Regel dazu. „Montags und Dienstagmorgen sind wir unterwegs, um Spenden abzuholen und die Einkäufe zu machen“, erklärt Bernd Hermann.

Nutzen können das Angebot des Mittagstischs Bürger und Bürgerinnen mit einem Oberberg Pass oder einem gleichgestellten Berechtigungsnachweis.

Für die komplette Tüte wird ein Obolus von einem Euro gezahlt. Das Geld wird dann für den Einkauf der frischen Waren verwendet. Parallel zur Lebensmitteltütenausgabe wird dienstags im nebenliegenden Hürxthal-Haus der Begegnung gekocht. „Bis zu 150 fertige Essen geben wir aus“, erzählt Hermann. Davon nehmen rund 75 Menschen das Essen mit nach Hause.

„Wir haben aber auch Plätze im Haus, an denen wird das Essen serviert - an gedeckten Tischen.“ Den Menschen mit Würde und Respekt zu begegnen, ihnen etwas Gutes zu tun und eine Möglichkeit zu geben, ins Gespräch zu kommen - das ist dem engagierten Team bei seiner Arbeit wichtig. Mit den Geflüchteten aus der Ukraine ist die Zahl der ausgegebenen Essen und der Lebensmitteltüten in den letzten Monaten angestiegen, sagt Hermann. „Das haben wir schon gemerkt.“ Das Team selbst freut sich immer über neue Ehrenamtliche, gerne auch welche, „die Kisten tragen können“. Das Durchschnittsalter liegt derzeit bei 75 Jahren. Alle sind gerne dabei. Bevor es dienstags zur Ausgabe geht, wird auch immer gemeinsam gefrühstückt – eine Anerkennung fürs Team, seit über 20 Jahren von einer Raderin gesponsert.

Hintergrund

Stiftung: Der Rader Mittagstisch ist seit 2008 eine Stiftung, gegründet von Karin Schmidt. Seit 2018 unter dem Namen Helene-Hürxthal-Stiftung. Der Mittagstisch ist einer der Ankermieter im Hürxthal-Haus der Begegnung.

Trödelmarkt: Das Team des Mittagstisches kündigt den nächsten Trödelmarkt für den guten Zweck an. Er findet am Samstag, 4. November, von 9 bis 15 Uhr im Mehrzweckraum des Bürgerhauses statt. Spenden dazu können dienstags von 10.30 bis 12 Uhr im Hürxthal-Haus abgegeben werden.

Internet: Öffnungszeiten und Infos: radevormwalder-mittagstisch.de