Mit Pfeil und Bogen – und viel Konzentration

Freie evangelische Gemeinde Grafweg hat ein abwechslungsreiches Ferienprogramm geboten.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Sechs Wochen Sommerferien können unendlich erscheinen, wenn sie von Langeweile geprägt sind. Doch die kommt bei den Teilnehmern des diesjährigen Ferienspaß-Programms in Radevormwald gar nicht erst auf. Zu abwechslungsreich und vielfältig sind die Angebote, so dass die Jungen und Mädchen der Stadt häufig sogar mit der Qual der Wahl zu kämpfen haben. Zu verdanken ist das maßgeblich den Vereinen, Organisationen und Einrichtungen, deren Ehrenamtler ihre Freizeit investieren, um den Kindern einen schönen Sommer zu bescheren.

So auch die Freie evangelische Gemeinde Grafweg. Die Gemeinde wirkt bereits seit vielen Jahren mit, so auch in diesem Jahr. Ihre Bastelnachmittage, Ausflüge in den Kletterwald oder zur Straußenfarm nach Emminghausen waren in diesem Jahr bereits gut besucht.

Jetzt ging es von der Außenortschaft schließlich zur Telegrafenstraße aufs Gelände der Evangelischen Gesellschaft, um unter Anleitung von EG-Referent Leon Müller in die Kunst des Bogenschießens eingeführt zu werden.

Louisa hatte diesmal Glück und ergatterte einen der begehrten Plätze. „Ich hatte mich schon letztes Jahr dafür angemeldet, aber da kam ich nur auf die Warteliste. Dieses Jahr hat es aber geklappt“, freute sich die Elfjährige. In der zweiten Klasse, erinnerte sie sich, habe sie schon mal mit Pfeil und Bogen geschossen. „Aber davon weiß ich eigentlich nichts mehr.“

Kein Problem für den erfahrenen Bogenschützen Leon Müller, der die Kinder nach der Begrüßung mit dem Sportgerät vertraut machte und ihnen wichtige Verhaltensregeln auf dem Platz erklärte. Heute gelten Pfeil und Bogen zwar als Sportgerät, Müller erinnerte aber daran, dass es auch mal lange Zeit als Waffe genutzt wurde. Eine entsprechende Vorsicht im Umgang mit ihnen sei daher vonnöten.

Die allerwichtigste Regel lautet: Bis der Letzte nicht all seine Pfeile abgeschossen hat, bewegt sich niemand abseits der vorgesteckten Linie, um seine abgeschossenen Pfeile zu holen. Zu hoch ist die Gefahr, von einem Querschläger getroffen zu werden oder in den Flugweg eines Pfeils hineinzulaufen. Daher ermahnte Müller seine Schützlinge: „Die Pfeile dürfen erst geholt werden, wenn alle ihren Bogen auf den Boden gelegt haben.“

Bevor die jungen Teilnehmer allerdings ihren allerersten Schuss abgeben konnten, mussten sie für sich noch den passenden Bogen finden. Je nach Ausrichtung, Links- oder Rechtshänder, Körperstatur und Kraft wurde das passende Sportgerät ausgesucht. Jedes Kind legte einen Armschutz um jenen Arm, mit dessen Hand sie den Bogen hielten. Damit schützt sich auch ein versierter Bogenschütze vor einem Schlag der Bogensehne.

Wichtig beim Bogensport ist neben einem guten Auge und einem ruhigen Puls vor allem eine gute Körperhaltung. Denn nur mit Spannung im Rumpf lässt sich der Pfeil in die richtige Richtung lenken, um das Ziel zu treffen. Statt einfacher Zielscheiben hatte Leon Müller für die Kinder ein besonderes Ziel aufgebaut. Dicke schwarze Schaumscheiben in Form eines großen Viereckes waren auf der großen Wiese positioniert und mittig angebracht, bunte Ballons.

Was bei Leon Müller so einfach aussah, brachte die Kinder zum Schwitzen. Konzentriert visierten sie das Ziel an, spannten vorsichtig die Sehne und ließen sie kurz danach los, um den Pfeil in einem Höllentempo gen Zielscheibe zu bugsieren. Die ersten Pfeile flogen kreuz und quer hinter die Scheiben.

Der erste Ballon platzt, Jubel brandet auf

Doch nach einigen Versuchen landeten die ersten Pfeile tatsächlich auf der Scheibe. Mit einigen korrigierenden Tipps des Fachmanns klappte es dann schließlich mit dem ersten Knall. Jubel brandete auf, als der erste Ballon geplatzt war.

„Das ist gar nicht so einfach“, stellte Jakob (11) fest. „Ich hätte ja gedacht, dass ich mehr treffen würde. Es sah ja nicht so schwer aus.“ Doch der junge Sportler, der sonst Handball und Gitarre spielt, zeigte sich ehrgeizig und legte immer wieder nach. Für ihn war es das erste Mal mit Pfeil und Bogen. „Das ist schon ganz cool“, äußerte er nach einigen Durchläufen und den ersten Erfolgserlebnissen.

Auch Louisa hatte nach einer guten Stunde auf der Wiese viel Spaß mit Pfeil und Bogen. Doch auch sie würde nicht ihre Hobbys dafür tauschen. „Ich bleibe bei Leichtathletik und Klavier.“

Für Beate Windgassen ein gelungener Ausflug. „Es sind zwar nur neun der angemeldeten 15 Kinder gekommen, aber sie so konzentriert und mit so viel Ehrgeiz dabei zu erleben, und wie sie sich freuen, wenn sie treffen, zaubert auch mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht.“

Sommerfest

Die Freie evangelische Gemeinde lädt für Sonntag, 13. August, zum großen Sommerfest in Grafweg ein. Beginn ist um 11 Uhr mit einem Familiengottesdienst. Im Anschluss stehen Spiele und eine Hüpfburg für die Kinder bereit. Auch ein Falkner und ein Eiswagen haben ihren Besuch angekündigt.