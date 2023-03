Mini-Handball-WM mit Team von der HSG Rade/Herbeck

Vorrunde beginnt am 15. März

Von Joachim Rüttgen

Radevormwald. Das wird sportlich sicher eine große Herausforderung, aber auch eine spannende Erfahrung: Von Mitte März bis Juni findet die Handball-Mini-WM für E-Jugend-Teams statt. „Die HSG Rade/Herbeck hat sich um die Teilnahme beworben und die Zusage des Bergischen Handballkreises erhalten“, berichten Frank Alsdorf und Inés Engstfeld vom Jugendvorstand.

Die HSG werde mit einem gemischten Team Mädchen und Jungen daran teilnehmen. „Wir haben uns auch um die Austragung einer Vorrunden-Gruppe in Radevormwald beworben und erwarten in den nächsten Tagen die Antwort, ob wir den Zuschlag bekommen“, teilt Alsdorf mit.

Der Handballverband Niederrhein teilte den Teams schon mal die wichtigsten Infos rund um die Mini-WM mit. Unter dem Motto „Play the Future“ steht demnach vom 20. Juni bis 2. Juli die offizielle IHF Men´s U21-Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Griechenland an – „ein wichtiger Meilenstein für den Handballnachwuchs im Zuge des Jahrzehnts des Handballs“, heißt es beim Handballverband. Im Vorfeld des Turniers sollen die Stars von morgen im Fokus stehen. Dazu richten die Landesverbände gemeinsam mit dem Deutschen Handballbund (DHB) die erste bundesweite Mini-Weltmeisterschaft aus, bei der der offizielle U21-WM Spielplan nachgespielt und so in allen Bundesländern Mini-Weltmeister gekürt werden.

Die Nationen der U21-WM werden den Teams zugelost

Die Spiele finden im ganzen Verbandsgebiet Niederrhein statt. Bei der Gruppen-Einteilung der Vorrunde soll auf die Anfahrtszeiten geachtet werden, damit die Wege nicht zu weit sind. Die Vorrunde wird vom 15. März bis 16. April gespielt, die Hauptrunde vom 17. April bis 15. Mai, das Viertelfinale am 3. und 4. Juni, die Halbfinals am 17. Juni, das Spiel um Platz drei und das Finale am 18. Juni. In der Vorrunde spielen vier Mannschaften in acht Gruppen (sechs Spiele pro Gruppe).

Die zwei jeweils punktbesten Mannschaften der Gruppen kommen in die Hauptrunde mit vier Gruppen und jeweils vier Mannschaften (sechs Spiele pro Gruppe). Die Finalrunde besteht aus den Viertelfinal- (vier) und Halbfinalspielen (zwei) sowie einem Spiel um Platz 3 und dem Finale.

Es werden T-Shirts mit Nationen-Schriftzug auf dem Rücken und dem Mini-WM-Logo auf der Brust erstellt. Die Farben bestehen (sofern möglich) aus den jeweiligen Nationalflaggen. Die Nationen werden den Teams zugelost. Der Handballverband Niederrhein sponsert pro Team 14 Trikots in den Kindergrößen 128, 140, 152, 158, 164 und 176.