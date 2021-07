Der Michel kommt in die „Pusteblume“

Veranstaltung

Kinderhaus "Pusteblume" lädt zu einer weihnachtlichen Aufführung für Groß und Klein.

„Michel und der Adventszauber“ heißt es am Samstag, 24. November, im Kinderhaus „Pusteblume“. Dazu sind auch Familien eingeladen, deren Kinder nicht in die Pusteblume gehen. Kinder und Eltern werden einen schönen Tag erleben, der gemeinsam auf die Weihnachtszeit vorbereite, so Leiterin Katrin Pfeiffer. Die Aufführung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Frisch gestärkt können alle dann schöne Dinge basteln, die Kinder das Kinderland besuchen, die Eltern die Buchausstellung nutzen und sich am RBN-Stand über Naturschutz informieren. tei

Samstag, 12-16 Uhr, Rochollstraße 10