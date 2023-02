MGV Hahnenberg wählt neuen Vorstand

Jan Gesenberg führt Radevormwalder Chor nun an.

Von Stefan Gilsbach

Die Mitglieder des Männergesangvereins (MGV) Hahnenberg haben sich turnusgemäß zur ihrer Jahresversammlung getroffen. Nach einem zünftigen Essen zu Beginn gingen die Mitglieder zur Tagesordnung über.

Die war nicht ohne. Denn es stand unter anderem die Neuwahl des gesamten Vorstandes an. Nachdem Jürgen Wader und Rainer Meskendahl nicht mehr als erster Vorsitzender und erster Schriftführer zur Verfügung standen, war es notwendig geworden, dieses Gremium komplett neu aufzustellen.

Den Vorsitz hat nun Jan Gesenberg, der einstimmig gewählt wurde. Dasselbe gilt für den neuen ersten Kassierer, Bernd Keup, sowie den neuen ersten Schriftführer, Hans-Otto Freyling. Weiterhin erster Notenwart ist Hans-Josef Bornewasser, der nun schon seit mehr 60 Jahren im Vorstand des Chores mitarbeitet. Gerd Gesenberg bleibt der Inventarverwalter.

Da einige Verschiebungen im Vorstand notwendig waren, gibt es auch hier noch ein paar neue Namen: Zweiter Kassierer wurde Thomas Radermacher, zum zweiten Notenwart wurde Mario Amato gewählt, dritter Notenwart ist Rainer Wuttke.

Geblieben sind Rainer Meskendahl als zweiter Vorsitzender und Dieter Brust als zweiter Schriftführer. Meskendahl und Jürgen Wader erhielten für ihr langjähriges Engagement sowohl einen schönen Präsentkorb als auch einen tosenden Applaus für ihre verdiente Mitarbeit im Vorstand. Neben den Berichten und Wahlen des Vorstandes war die Planung der anstehenden Termine ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung, so zum Beispiel das Pfingstsingen in der Halverschen Mark, der Besuch in den beiden Radevormwalder Altenheimen, das Grabsingen für verstorbene Sänger und die Mitgestaltung des Weihnachtsgottesdienstes am Hahnenberg. Es wurde auch ein Sommerfest beschlossen und über ein Konzert im Herbst nachgedacht.

Übrigens: Sangesfreudige Herren sind in den Reihen des MGV immer willkommen. Geprobt wird jeden Dienstag von 19.30 bis 21 Uhr im Sängerheim Hahnenberg. Anschließend ist ein geselliges Beisammensein.