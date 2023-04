Messe verbindet Firmen und Bewerber

Tag der Ausbildung findet am 29. April an der Hermannstraße statt.

Von Claudia Radzwill

36 Unternehmen machen am Samstag, 29. April, am „Tag der Ausbildung“ mit. In Firma Schleuniger im Industriegebiet informierten am gestrigen Dienstag das Organisatorenteam in einem Pressegespräch über die Messe. Von 10 bis 15 Uhr stellen sich dann Unternehmen mit einem Portfolio vor, es werden Fragen rund um Ausbildung und Praktika beantwortet.

Firma Schleuniger, die Maschinen für die Herstellung von Leitungen produziert, ist seit 2015 beim Tag der Ausbildung dabei. Geschäftsführer Thorsten Genske schätzt die örtliche Messe: „In Zeiten des Fachkräftemangels – den auch die Firma Schleuniger betrifft – ist es umso wichtiger, Arbeitgeber, Azubis und spätere potenzielle Arbeitnehmer zusammenzubringen.“ An vielen Ständen werden Azubis mit dabei sein – auch bei Schleuniger. Gespräche auf Augenhöhe zu führen, falle jungen Besuchern einfach leichter, weiß Sandra Kohlgrüber, Trainings- und Educationmanagerin.

Derzeit hat das Unternehmen an der Raiffeisenstraße je zwei offene Ausbildungsstellen in den Sparten Industriekaufleute und Mechatroniker. „Wir haben da aber noch Kapazität nach oben“, sagt Sandra Kohlgrüber,

Der Messestandort ist in diesem Jahr nicht die Aula der Grundschule, erstmals findet der Tag der Ausbildung in der Halle 1 des Sportzentrums an der Hermannstraße statt. Die Stadt habe unlängst einen neuen Schutzboden für die Sporthalle angeschafft, erklärten Kirsten Hackländer, Tourismus- und Eventbeauftragte der Stadt, und Bauverwaltungsamtsleiter Burkhard Klein. „Der wird nun zum ersten Mal eingesetzt“, so Klein.

Organisiert wird die Messe federführend von der Stadt, zum Orgateam gehört das Radevormwalder Unternehmernetzwerk (RUN). Unterstützung gibt es von Vertretern der Schulen, Unternehmen, des Oberbergischen Kreises und der Industrie- und Handelskammer.

Zum Tag der Ausbildung stellen sich Handwerksbetriebe und Industrieunternehmen wie auch die Stadtverwaltung und die Stadtwerke vor. Berufskollegien sind vor Ort. Bundespolizei, Finanzverwaltung und Bundeswehr kommen. „Sechs Unternehmen können an ihrem Firmenstandort besucht werden“, berichtet Kirsten Hackländer. Ein kostenloser Shuttleservice ist eingerichtet. Fürs Catering sorgt auf der Messe die Sekundarschule.

Außerdem gibt es ein Angebot für kostenlose Bewerbungsfotos. Für Kurzentschlossene werde es sogar eine Bewerbungsinsel geben, erklärt Jochen Pries, Leiter des städtischen Jugendtreffs „Life“. „Wer will, kann – mit Unterstützung – gleich seine Bewerbung schreiben und an einem der Stände abgeben.“

Bereits am Mittwoch, 26. April, 19 Uhr, gibt es einen Elternabend zum „Tag der Ausbildung“ in der Aula des Theodor-Heuss-Gymnasiums.

Weitere Infos und die Broschüre zur Messe unter www.radevormwald.de.