Menschen in der Pflege Wertschätzung zeigen

Der allgemeine Mangel an Mitarbeitern in den Pflegeberufen betrifft auch die Einrichtungen im Oberbergischen Kreis.

Am 12. Mai ist der„Tag der Pflege“: Sana Krankenhaus beteiligt sich mit Angeboten für Mitarbeiter.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Der 12. Mai ist der offizielle „Tag der Pflege“. Im Oberbergischen Kreis gibt es zu diesem Anlass eine ganze Reihe von Aktionen. „In Zeiten steigender Widrigkeiten, mit denen die Pflegekräfte, die pflegenden Angehörigen aber auch die pflegerischen Einrichtungen zu kämpfen haben, wird der internationale Tag der Pflege aufgegriffen werden, um die Pflege in den Fokus zu setzen und zu feiern“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Kreisverwaltung.

„Das gemeinschaftliche Projekt des Oberbergischen Kreises mit zahlreichen oberbergischen Pflegeeinrichtungen unter dem Motto „#pflegefeiern“ soll die Pflege in ein positives Licht rücken und allen Akteuren die zustehende Wertschätzung schenken.“

Mehr als 40 Einrichtungen im Kreisgebiet führen zum „Tag der Pflege“ somit Aktionen für die Mitarbeiter der Pflege durch. In Radevormwald beteiligt sich das Sana Krankenhaus. Pflegedirektor Dirk Windgassen erläutert dazu: „Wir werden von Montag bis Freitag den Mitarbeitern jeden Tag verschiedene Aktionen anbieten, die diese nutzen können.“ Unter anderem werden kostenlose Waffeln, Smoothies und Joghurt angeboten, die Mitarbeiter können sich kostenlos massieren lassen, und am 12. Mai soll es ein Grillfest geben.

„Wir sind im Sana Krankenhaus bei der Pflege derzeit gut aufgestellt, es kommen auch Bewerbungen rein“, schildert Windgassen die Situation. Dennoch sei der Pflegenotstand eine Realität. Daher spielten Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und Förderprogramm, um Pflegekräfte wieder zurück in den Job zu bringen, eine wichtigere Rolle.

Wichtig sei es nicht zuletzt, den Mitarbeitern der Pflege Wertschätzung entgegenzubringen. „Und so entstand die Idee zu der Woche der Pflege mit den verschiedenen Aktionen.“

Ein Blick auf die Liste der teilnehmenden Einrichtungen zeigt allerdings, dass die Beteiligung im Nordkreis gegenüber jener im mittleren und südlichen Kreisgebiet zurücksteht. In Gummersbach sind neun Institutionen mit dabei, in Wiehl, Waldbröl, Bergneustadt, Marienheide und Engelskirchen jeweils drei.

Kyra Springer, Koordinatorin des Trägervereins „aktiv55plus“ in Radevormwald, verweist jedoch darauf, dass die Diakonie in der Bergstadt im Zusammenspiel mit den anderen Diakonien im Kreis mit eingebunden ist. „Ein Problem bei der Teilnahme an Veranstaltungen auf Kreisebene ist natürlich oft die Entfernung nach Gummersbach“, gibt sie zu bedenken. Hinzu komme, dass die Pflegedienste vor Ort durch ihren Dienst stark eingebunden seien. Der Wunsch, sich stärker auszutauschen, wie jüngst beim Pflegearbeitskreis in Radevormwald, sei da, aber oft fehle die Zeit.

Was die ambulante Pflege angeht, so gebe es in Radevormwald zwar ausreichend Pflegedienste, doch das eigentliche Problem sei der allgemeine Mangel an Mitarbeitern. Auf die Frage, ob dies auch mit der mangelnden Attraktivität des Berufs zu tun habe, entgegnet Kyra Springer: „Der Pflegeberuf ist durchaus attraktiv“. Sie selber habe nie bereut, nach dem Schulabschluss eine Lehre als Altenpflegerin absolviert zu haben. „Es gibt auch vielseitige Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in diesem Bereich.“

Springers Wunsch ist, dass die Verantwortlichen sich trauen, in der Pflege endlich neue Wege zu gehen. „Sonst kann es tatsächlich passieren, dass das System eines Tages zusammenbricht“, befürchtet sie. Auf lokaler Ebene arbeitet der Trägerverein „aktiv55plus“ auch mit dem Sana Krankenhaus zusammen. Der Standort Radevormwald verfügt über die Abteilung Akutgeriatrie und Frührehabilitation, die neue Leiterin Justyna Wegrzyn-Kosmol war jüngst vorgestellt worden.

In dieser Abteilung geht es nicht zuletzt darum, ältere Menschen nach einer Erkrankung wieder so weit fit zu machen, dass sie in ihrem Alltag zurecht kommen. Wie Sana-Geschäftsführerin Ines P. Grunwald bei dieser Gelegenheit mitgeteilt hatte, hat das Krankenhaus die Einrichtung einer GIA, einer geriatrischen Instituts-Ambulanz, beantragt.

Für die Stadt Radevormwald ist die Pflegeberatung des Trägervereins „aktiv55plus“ erster Ansprechpartner, wenn es um die Betreuung älterer Menschen geht. Der Verein ist erreichbar telefonisch unter Tel. (02195) 9277353 oder per E-Mail an info@aktiv55plus.de.

Auf der Internetseite finden Interessierte ausführliche Informationen zu den verschiedenen Beratungsangeboten, zu Hausbesuchen, Selbsthilfegruppen und Vernetzung mit weiteren Hilfsangeboten und zu geselligen Veranstaltungen.

www.aktiv55plus.de

Abschluss

Auf Kreisebene findet die offizielle Abschlussveranstaltung zum „Tag der Pflege“ am Samstag, 12. Mai, um 16 Uhr in der Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren (AGewiS), Steinmüllerallee 28, in Gummersbach statt. Die Eröffnungsrede hält Kreisdirektor und AGewiS-Betriebsleiter Klaus Grootens. Die Akademie steht am Samstag bereits ab 10.30 Uhr für einen Tag der offenen Tür bereit. Eine Liste der beteiligten Einrichtungen im Kreis finden Interessierte unter www.obk.de.