Melodienreigen lädt zum Kaffeekonzert ein

Radevormwald. Die „Kleine Nachtmusik“ von Wolfgang Amadeus Mozart kennt jeder. Der Frauenchor Melodienreigen aus Radevormwald greift diesen Titel nun auf und variiert ihn: „Eine kleine Nachmittagsmusik“. Unter diesem Motto laden die Sängerinnen zu einem bunten Nachmittag bei selbst gebackenem Kuchen und duftendem Kaffee herzlich ein. Der Chor wird unter der Leitung von Dirigentin Karin Hilger fröhliche und bekannte Lieder aus seinem Repertoire singen.

Als musikalische Gäste präsentiert sich die Gruppe Flötentöne der lutherischen Kirchengemeinde unter der Leitung von Lothar Körschgen, die regelmäßig im Paul-Gerhardt-Haus proben. Das Ensemble möchte das Publikum mit irischen und schottischen Stücken erfreuen – mit Trömmelchen-Begleitung wohlgemerkt. Weitere musikalische Gäste werden ebenfalls erwartet. Das kleine Kaffee-Konzert findet statt am Sonntag, 3. September, in der Gemeinschaftsgrundschule Stadt an der Carl-Diem-Straße statt. Der Einlass ist um 14.30 Uhr, das Konzert wird um 15 Uhr beginnen. Der Eintritt ist frei. Der Frauenchor Melodienreigen freut sich auf zahlreiche Gäste an diesem Nachmittag, der unter einem fröhlichen Stern stehen soll.

Übrigens: Wer Interesse hat mitzusingen, kann einfach einmal bei einer Chorprobe vorbeischauen. Diese sind jeweils donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr in der Aula der KGS Lindenbaum. s-g