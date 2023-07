Mehr Raum für Märkte im Museum

Die Mitglieder des Fördervereins wollen im Oktober wieder einen Kunsthandwerkermarkt veranstalten.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Der Herbstbasar im Wülfingmuseum fand 2019 zum letzten Mal statt – dann kam Corona, und nicht nur Museen mussten für lange Zeit schließen. Nun gibt es Bestrebungen, die Märkte im Frühjahr und im Herbst wiederzubeleben. Martin Scheibner, Kirchenmusiker im Ruhestand und seit geraumer Zeit auch als Kunsthandwerker mit Holz aktiv, kündigt die Wiederaufnahme an. Das Ehepaar Scheibner hat die Initiative übernommen, gemeinsam mit dem Förderverein für das Museum, deren Mitglieder sie auch sind. Der Verein „Johann Wülfing & Sohn Museum“ soll als federführender Veranstalter agieren.

Es gibt auch schon einen Termin, den die Organisatoren anvisiert haben: das Wochenende 14./15. Oktober. Ob es dann im Frühling weitergeht, so weit möchte Martin Scheibner noch nicht vorausschauen: „Wir konzentrieren uns jetzt erst einmal auf den Termin im Herbst.“ Damit wolle man den Boden bereiten für die Fortsetzung. Eigentlich habe man schon im Frühjahr 2023 wieder einen Basar veranstalten wollen. „Dieser sei dann aber „kurzfristig den Straßenbauarbeiten mit dem damit verbundenen Umleitungen in und um Dahlerau zum Opfer“ gefallen, berichtet er. „Nun nehmen wir zum Herbst einen neuen Anlauf und erweitern das Konzept räumlich und inhaltlich ein wenig.“

„Jetzt können wir uns mit den Ständen auch im Museumsbereich ausbreiten.“

Bei den vergangenen Märkten hatten manche Besucher über den beschränkten Raum geklagt, denn bisher stand nur der Bereich des Museumscafés zur Verfügung. „Jetzt können wir uns mit den Ständen auch im Museumsbereich ausbreiten“, sagt Martin Scheibner. Zwar seien manche Elemente der Ausstellung fest installiert, doch einige Elemente könne man transportieren und so Raum für den neuen Markt frei machen. „Und weil am Ende des Museums der Durchgang zur Turbinenhalle mit der Dampfmaschine ist, beziehen wir diese wegen ihre wunderbaren Akustik auch mit ein.“ Geplant sind dort Bereich Musikdarbietungen und Lesungen. „Eine Probe mit eine Alphornquartett hat bereits erfolgreich stattgefunden“, verrät der pensionierte Kantor. Drei Radevormwalder und ein Spieler aus Lüttringhausen widmen sich dem Spiel auf den großen Blasinstrumenten. „Der Turbinenraum hat eine sehr gute Akustik“, sagt der Kirchenmusiker. „Ich hatte schon immer den Wunsch, dort einmal eine Chorprobe zu veranstalten.“

So möchten die Organisatoren im Wülfingmuseum alle Sinne der Besucher ansprechen

Ein „Markt für alle Sinne“ schwebt den Organisatoren vor. „Die Arbeit mit den verschiedensten Materialien Stoff, Wolle, Papier, Holz, Ton und anderem erfordert immer auch die Wahrnehmung mit mehreren Sinnen. Stoffbearbeitung, Woll- und Keramikherstellung sind ohne Gefühl nicht denkbar, beim Holz kommt oft der Geruchsinn und der Klang nicht zu kurz“, erläutert Scheibner. Das Museumscafé, Speisespezialitäten und besondere Getränke bedienten dann die Geschmacksnerven. Natürlich gehe es bei dem Markt auch ums Verkaufen. Einige Anbieter, die schon bei den vergangenen Märkten im Wülfingmuseum dabei waren, haben auch jetzt wieder Interesse gezeigt.

Das Museum bietet in den kommenden Monaten weitere Aktionen an. So ist für den 20. August der Thementag „Mode aus dem Tal der Wupper“ geplant. Dabei wird das Fabrikationsgeheimnis der Museums-Handtücher gelüftet, mit einer Demonstration auf den historischen Maschinen. Am 24. September können sich die Besucher unter dem Titel „Schafe, Baumwolle und Co.“ über den Ursprung der Textilindustrie informieren. Am gleichen Tag gibt es unter dem Motto „Zerreissproben“ die Gelegenheit, einmal selber eine Textilprüfung vorzunehmen, die Qualitätskontrolle der Tuche kennenzulernen. Im November wird bei „Energie aus Wasser und Dampf“ die große Dampfmaschine – die größte im Bergischen Land – wieder in Aktion treten.

Geschichte

Die Tuchfabrik Johann Wülfing & Sohn wurde 1674 in Lennep gegründet. Von 1815 bis 1996 stellte die Familie Hardt in Dahlerau Bekleidungsstoffe her. Ein Jahr nach Ende der Produktion wurde der Verein „Johann Wülfing & Sohn“-Museum gegründet. Heute befindet sich im Gebäude Am Graben Nr. 2 das Wülfingmuseum.

