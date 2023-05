Mehr als 200 Teilnehmer sind am Start

Beim Radevormwalder Volkswandertag wurden die Äpfel knapp.

Von Claudia Radzwill

Das Wetter am 1. Maifeiertag war so richtiges Wanderwetter. Geradezu passend für den Radevormwalder Wandertag. Über 200 Wanderfans machten sich dann auch auf den Weg. „Das ist mehr als wir erwartet haben“, erklärte Kirsten Hackländer, im Rathaus für Events und Tourismus zuständig. Gestartet wurde wie gewohnt an der Grundschule Stadt am Hohenfuhrplatz. Familien, Paare, Freundes- und Wandergruppen zogen los. Hund inklusive.

Gewandert wurde über den Wald-Wasser-Wolle-Weg. Die idyllische Strecke, bezeichnet mit dem Wanderzeichen „RA“ führt vorbei am Uelfebad, über den Hagen, Herkingrade, Obergrunewald, Wilhelmstal. Der Weg folgt ab das der Wupper, vorbei an den ehemaligen Tuchfabriken Wülfing & Söhne, Schürmann & Schröder und die Gebäude der Fabrik Hardt & Pocorny. Weiter geht es über den Wupperdamm zur Ortschaft Berg und ins Wiebachtal.

Viele, die zum Wandertag kamen, nutzen das Angebot, sich einer der drei geführten Themenwanderungen anzuschließen. Wie die kleine Wandertruppe, die mit Hund „Sailor von Mayen-Hinterwald“ loszog. „In den letzten Jahren sind wir nicht mitgegangen. Heute schließen wir der Wanderung von Archivarin Iris Kausemann an“, erklärten die Drei.

Iris Kausemann, Archivarin der Stadt, bot nämlich eine Wanderung mit historischen Hintergrundgeschichten an. „Wir werden kurze Halts machen, wo ich etwas erzählen werde - so zum Beispiel an der Telegrafenstraße, am Uelfebad und an der ehemaligen Tuchfabrik Wülfing und Söhne an der Wupper“, sagte sie kurz vor dem Start. Ihre Tour führte über den gesamten Rundweg des Wald-Wasser-Wolle-Weges, heißt über 20 Kilometer.

+ Eine Themenwanderung übernahm Bernhard Priggel. © cr

Sabine Fuchs von der IG Wiebachtal lud dagegen zum „Wandern für die Seele“ ein. „Dabei geht es etwas gemütlicher zu. Die Tour wendet sich auch an alle, die schon länger mehr gewandert sind“, erklärte sie.

Rein in die Natur, an Aussichtspunkten ein wenig länger verweilen – das stand während ihrer Tour im Mittelpunkt.

Der Fokus der Wanderung mit Bernhard Priggel, Förster im Ruhestand, lag auf der Wald- und Industriegeschichte der zu durchwanderten Region. Die Touren von Bernhard Priggel sowie von Sabine Fuchs waren etwas kürzer. Nach gut zehn Kilometern endeten diese am Wupperdamm. Wer wollte, konnte von dort den kostenlosen Shuttlebus für den Rückweg nutzen – oder auf eigene Faust den Rest des Rundweges weitergehen.

Man konnte, musste sich den drei Touren aber nicht anschließen. „Jeder und jede kann natürlich auch alleine losziehen“, sagte Kirsten Hackländer. Das taten am Morgen zum Beispiel Sven Schmidt und Diana Sander, die mit den Kindern Charlotte (10 Jahre) und Justus (7) am Wandertag teilnahmen. „Wir sind das erste Mal mit dabei“, sagte Schmidt. Die Kinder freuten sich darauf, Wanderungen kennen sie auch aus dem Urlaub.

Am Wupperdamm gab es einen Verpflegungsstand

Der Startschuss zum Wanderevent fiel um 10 Uhr. Bereits ab 9.30 Uhr wurden die Startkarten mit der Wegbeschreibung ausgegeben – dazu gab es obendrauf einen Müsliriegel, einen Apfel und ein kleines Notfallpflasterpäckchen - solange der Vorrat reichte.

Am Wupperdamm wartete außerdem ein Verpflegungsstand auf Wanderer und Wandererinnen. „Hier gibt es eine weitere kostenlose Stärkung“, sagte Kirsten Hackländer.

Damit es keine bösen Überraschungen auf dem Weg gab, war am Tag zuvor bereits Sabine Fuchs den RA abgewandert, berichtete Wegewart Ulrich Kühn. „An allen Abbiegungen wurden auch zusätzliche Pfeile mit Logo des Rader Wandertags angebracht“, sagte er. Für ihn war es der elfte Rader Wandertag zum 1.Mai, den er mit begleitete.

Wer zur Grundschule Stadt zurückkam, konnte sich dann gleich vor Ort wieder stärken. Die Ehrenamtler vom Ortsverein Dahlhausen des Deutschen Roten Kreuzes sorgten in der Aula der Schule für ein Kuchenbuffet und standen vor dem Gebäude am Grill.

Hintergrund

Ein Startgeld wurde dank vieler Sponsoren nicht erhoben. Kirsten Hackländer freute sich, dass Unternehmen und Institutionen sich wieder bereiterklärten, die Veranstaltung zu unterstützen.

Für Notfälle unterwegs gab es eine Notrufnummer. Den Dienst hat traditionell die DRK-Ortsgruppe Dahlhausen übernommen.