Martinszug in den Wupperorten - Alle Infos im Überblick

Radevormwald. Auch in diesem Jahr wird in den Wupperorten der traditionelle Martinsumzug stattfinden. Termin ist Samstag, 5. November. Wie in den Vorjahren wird der Zug um 17.30 Uhr an der Aula der Grundschule Wupper, Auf der Brede, starten. Der Weg führt dann die Keilbecker Straße hinab, von dort biegen die Teilnehmer in den Schröderweg ab und anschließend in den Siedlungsweg. Der Abschluss findet am Bürgerzentrum Wupperortschaften beziehungsweise dem Grundstück der Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau statt, mit der traditionellen Ausgabe der Martinstüten.