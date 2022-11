Martinszug durch den dunklen Wald

Schon im vergangenen Jahr war die Katholische Grundschule (KGS) Lindenbaum einen anderen Weg gegangen, um den Martinszug durchzuführen.

Radevormwald. „Wir haben den Martinszug neu gedacht und aufgrund von Corona eine kleinere Veranstaltung am Kollenberg gewählt“, berichtet Lehrerin Anja Ahlemann. Kinder und Eltern hätten das so schön gefunden, dass man dieses Konzept in diesem Jahr wiederholt und erweitert habe.

Versetzt trafen sich die Klassen am Fischteich am Kollenberg. Von dort gingen die Mädchen und Jungen mit ihren Klassenlehrerinnen singend durch den dunklen Wald. Von Zeit zu Zeit trafen sie auf mit Lichterketten beleuchtete Bäume, an denen die Martinsgeschichte vorgelesen wurde. „Das war sehr stimmungsvoll“, berichtet Anja Ahlemann.

Die Eltern durften sich derweil schon auf den Weg zur Schule machen, wo heißer Punsch und eine von den vierten Klassen selbstgemachte Linsensuppe auf sie wartete. Am Feuer wurden mit Akkordeonbegleitung Martinslieder gesungen – und in den gemütlich mit Lichterketten gestalteten Klassen saßen Kinder, Eltern und Lehrer noch lange bei Punsch, Suppe und Weckmännern zusammen.

„Die Weckmänner spendete, wie jedes Jahr, unser toller Schulverein“, lobte Anja Ahlemann das Engagement des Vereins. -rue-