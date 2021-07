Martin Schulz begeistert Stark

Politik

+ © Roland Keusch Martin Schulz (vorne mitte) hatte mit Dietmar Stark und Margot Grüterich (rechts) die Rader SPD im Rücken. © Roland Keusch

Trotz des Wahldebakels in Schleswig-Holstein glaubt der Rader SPD-Chef an den Sieg in NRW.

Von Nadja Lehmann

Es ist noch gar nicht so lange her, da glaubte sich die SPD auf Siegeskurs. Der trug einen Namen: Martin Schulz. Sigmar Gabriel, der qua Amt als SPD-Chef das Recht des ersten Zugriffs auf die Kanzlerkandidatur gehabt hätte, hatte an Schulz übergeben. Der wirkte, obwohl ein alter Politkämpe, wie ein frisches unverbrauchtes Gesicht: Hatte er doch überwiegend in Brüssel agiert, als Präsident des europäischen Parlaments. „Buchhändler aus Würselen“, das wurde zum Synonym eines in die Nähe gerückten Siegs bei der Bundestagswahl. Doch dann kam das Saarland. Eine Niederlage für die SPD. Und es folgte jetzt, am Sonntag, die Wahl in Schleswig-Holstein. Der Supergau. Amtsinhaber Torsten Albig (SPD) verlor deutlich gegen den bis vor kurzem völlig unbekannten Herausforderer Daniel Günther (CDU). 2:0 in Folge. Eine Schlappe auch für den Kanzlerkandidaten. Wo ist die Schulz-Euphorie geblieben?

Bei Dietmar Stark. Der Rader SPD-Vorsitzende hat Martin Schulz nämlich gerade erst live in Remscheid erlebt. Aus nächster Nähe, denn Stark saß hinter Schulz. „Sehr bescheiden, authentisch, nah an den Menschen. Es ist glaubwürdig, was er sagt, und er empfindet, was er sagt“, beschreibt Stark. „Ich bin begeistert.“

Im Norden hat sich alles auf Albig fokussiert

Das schleswig-holsteinische Debakel? Keine Schulz-Schuld. „Es hat einen starken Fokus auf Torsten Albig gegeben“, sagt Stark. Dessen Amtsführung sei ebenso in die Kritik geraten wie ein missglücktes Interview. „Das hat wohl insbesondere die Wählerinnen beeinflusst“, sagt Stark. Albig hatte über das Ende seiner Ehe gesprochen: Seine Frau, „gefangen“ in ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter, sei keine Gesprächspartnerin auf Augenhöhe mehr gewesen, ließ Albig da verlauten. An eine Regierungsbeteiligung der SPD glaubt Stark nicht. „Das Wählervotum ist eindeutig.“

Dass es aber am Sonntag in NRW reicht, das hofft er gleichwohl. „Hier ist die Herzkammer der Sozialdemokratie. Wenn die SPD hier verlöre, hätte das enorme Wirkung.“ Dass dann blitzschnell Schulz gegen Gabriel rückgetauscht würde, der als Außenminister so beliebt wie nie ist, das hält Stark aber doch für mehr als unwahrscheinlich.