Martin-Buber-Schule hat einen neuen Bus

Schulbus wurde durch Sponsoring, kleinen Spenden und Crowdfunding möglich.

Von Susanne Koch

Leichlingen. Nachdem der Schulverein der Martin-Buber-Schule in Leichlingen im letzten Jahr den Spendenaufruf gestartet hatte (wir berichteten), ist es nun endlich geschafft. Viele verschiedene Aktionen hat der Schulverein zusammen mit den Eltern organisiert, um das benötigte Geld zu sammeln.

Es wurde auf Trödelmärkten verkauft, Waffeln gebacken, Firmen aus dem Umland angeschrieben, eine Altkleidersammelaktion organisiert und ein Spendenaufruf über die Plattform betterplace.org gestartet.

Dank der vielen zusätzlichen Spenden durch ortsansässige Firmen, Vereine, private Unterstützer und der großen Spende der Kämpgen-Stiftung, konnte ein neuer Schulbus über die Firma Bergland in Wipperfürth erworben werden. Aus diesem Anlass hatte der Schulverein am vergangenen Freitag zur feierlichen Übergabe des Busses an die Schülerinnen und Schüler und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Martin-Buber-Schule alle Sponsoren eingeladen.

Als zusätzliche Überraschung wurde über den Schulverein ein Eiswagen bestellt, der zuallererst den Schülerinnen und Schülern eine sehr große Freude bereitet hat. Auch dem Team der Martin-Buber-Schule und den anwesenden Sponsoren (für den Rheinisch-Bergischen Kreis Landrat Stephan Santelmann (CDU), für die Kämpgen Stiftung Kathy Stenzel , für die Fa. Latzel Reisen Angelika Jörgens sowie dem Vorstand des Schulvereins) wurde ein Eis spendiert.

Auch bei den weiteren Sponsoren (Theo Hilft e.V., Kreissparkasse Köln, OVB Hilfswerk Menschen in Not e.V., Provita Medical, Albert Haas KG, Dieter Richrath Elektronik, Elektro Bödiger und Willie Schniesko) möchten sich die Schülerinnen und Schüler und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Martin- Buber-Schule ganz herzlich bedanken. Auch der Rheinisch-Bergische Kreis ist auf dem Weg, einen weiteren Schulbus - rollstuhlgerecht - für die Schule anzuschaffen, auf den sich alle sehr freuen. Da die Schule stetig mit mehr Schülerinnen und Schüler beschult wird, wachsen auch die Klassengrößen und ein einzelner Bus reicht für den Besuch von außerschulischen Lernorten, für Klassenfahrten, Projektfahrten und weitere erlebnisreiche Ausflüge nicht mehr aus. Da kommt der Schulbus gerade recht.