Marktbesucher nutzen Sprechstunde

Christine Prinz (l.) im Gespräch mit Ursula Mahler – und Kerstin Scheffer berät Ilse Bähr am Infostand auf dem Wochenmarkt.

Die Nachfrage an ambulanter Pflege steigt. Die Kapazitäten aber sind begrenzt.

Radevormwald. Die Senioren- und Pflegeberatung des Kreises hatte zu einer unverbindlichen Sprechstunde auf den Wochenmarkt eingeladen. Christine Prinz, Koordinatorin der Pflegeberatung im Kreis, sowie Kerstin Scheffer vom Verein „aktiv55plus“, kamen mit Marktbesuchern ins Gespräch, die sich über das Angebot informierten oder gleich sehr gezielte Fragen stellten.

„Wir versuchen, die Radevormwalder heute davon zu überzeugen, sich frühzeitig Gedanken zu machen und sich beispielsweise um die eigene Patientenverfügung zu kümmern“, sagte Kerstin Scheffer. Zum Einsatz kommt das Schriftstück, wenn man nicht mehr in der Lage ist, selbst Entscheidungen zu treffen, sei es nach einem Unfall oder mit fortgeschrittenem Alter. In der Patientenverfügung ist geregelt, welche medizinischen Maßnahmen durchgeführt werden sollen oder nicht, ob in schweren Krankheitsfällen künstliche Beatmung oder Wiederbelebungsversuche durchgeführt werden sollen.

Für die meisten Menschen eher unangenehme Themen, die sie lieber auf die lange Bank schieben, im Notfall aber nicht die Angehörigen mit schwerwiegenden Entscheidungen belasten. Belastend kann für pflegende Angehörige aber auch schon eine weitaus weniger drastische Situation sein, etwa, wenn die betagten Eltern oder Schwiegereltern auf regelmäßige Hilfe angewiesen sind, sich aber nicht von Fremden helfen lassen wollen. Eine Situation, die Christine Prinz aus ihrem beruflichen Alltag geläufig ist. „Die meisten scheuen sich davor, haushaltsnahe Dienstleistungen durch einen Pflegedienst anzufordern, obwohl sie laut Pflegeversicherung ein Anspruch darauf hätten“, sagte sie. Die meisten seien der Meinung, dass sie noch sehr gut zurechtkommen.

Pflegenden Angehörigen rät Prinz daher, den Betroffenen vor Augen zu halten, dass es keine geschenkte Dienstleistung ist. „Bei den meisten hilft schon, wenn man ihnen sagt, dass man genau dafür doch jahrelang Beiträge an die Pflegeversicherung gezahlt hat. Man sollte sich dann auch gleich eine Beraterin ins Haus einladen, die die eine oder anderen Stolperfalle oder sinnvolle Alltagshilfe erkennt. Manchmal hören Angehörige besser auf jemanden, der das Ganze von außerhalb betrachtet“, sagte Prinz. Über einen leichten Einstieg, wie die Einkaufshilfe, fassen Senioren Vertrauen und nehmen mit der Zeit und den steigenden Bedürfnissen auch mehr Leistungen in Anspruch.

Christine Prinz ist regelmäßig im Kreis unterwegs. Dabei hat sie festgestellt, dass ambulante Pflegedienste immer beliebter werden. 80 Prozent der Menschen werden über einen ambulanten Pflegedienst in den eigenen vier Wänden betreut. Nur 20 Prozent gehen in die stationäre Pflege. Akut sei das Problem steigender Nachfrage und sinkender Angebote durch fehlende Pflegekräfte im Kreis noch nicht, sagte sie. „Aber das Angebot wird enger.“

Radevormwald habe derzeit das Glück, dass es von ambulanten Pflegediensten aus Remscheid mitversorgt werde. Außergewöhnlich ist auch das Angebot des Vereins „aktiv55plus“, der nicht nur die Pflegeberatung vor Ort übernimmt, sondern mit Handysprechstunde, Hilfsbörse, Repaircafé und Begegnungscafé viele zahlreiche Angebote schaffe und rein ehrenamtlich stemme. „Das hat nicht jede Kommune. Das ist schon was Besonderes im Kreis“, sagte Christine Prinz. sebu

