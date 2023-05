Maria Bonrath feiert 100. Geburtstag

Sie lebt seit 1958 in Radevormwald.

Von Heike Karsten

Radevormwald. Vor der Eigentumswohnung in der 2. Etage steht der Rollator. Einen Aufzug gibt es nicht. Daher verlässt Maria Bonrath ihre Wohnung nicht mehr allzu oft. Heute wird sie die Treppenstufen gerne in Kauf nehmen, denn heute feiert die Radevormwalderin ihren 100. Geburtstag im Restaurant am Uelfebad. „Es kann keiner damit rechnen, so alt zu werden“, sagt sie lachend.

In den 100 Jahren hat Maria Bonrath viel erlebt. Vor allem ist ihr der Zweite Weltkrieg in unschöner Erinnerung geblieben. „Was ich im Krieg erlebt und gesehen habe, das wünsche ich keinem“, sagt sie.

Geboren wurde Maria Sobota, wie sie damals hieß, im oberschlesischen Wilkau. Sie wuchs mit ihrem Bruder auf dem landwirtschaftlichen Hof ihrer Eltern auf. Zu Kriegsbeginn kam das Militär in die Stadt, darunter auch Paul Bonrath aus Radevormwald auf einem Pferd. „ ‚Was für ein stolzer Kerl‘, habe ich gedacht“, erinnert sich die Jubilarin an die erste Begegnung. „Es war Liebe auf den ersten Blick.“ Am 11. Oktober 1943 heiratete das Paar. Doch aus dem Krieg kehrte ihr Ehemann nicht zurück. Er fiel im Januar 1945 in Ostpreußen.

Die junge Witwe blieb kinderlos. 1958 schloss sie sich der großen Flüchtlingswelle an und ging in den Westen. Zunächst kam die damals 35-Jährige bei ihren Schwiegereltern in Radevormwald unter. Im Dezember 1973 kaufte sie sich eine stadtnahe Eigentumswohnung, wo sie auch heute noch lebt – seit fast 50 Jahren. Gearbeitet hat die Jubilarin bei Firma Bisterfeld im Akkord.

Wie lange sie noch alleine in ihrer Wohnung leben kann, weiß sie nicht. „Ich hoffe, dass ich einigermaßen gesund bleibe.“