Mans möchte „on the road“ ins Gespräch kommen

Bürgerbusfahrt mit dem Bürgermeister..

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Was bewegt die Bürgerinnen und Bürger in Radevormwald? Und welche Anregungen haben sie für ihre Stadt? Diesen Fragen will Bürgermeister Johannes Mans am kommenden Mittwoch, 19. April, während einer Bürgermeister-Sprechstunde nachgehen und mit den Menschen in einen offenen Austausch treten. Die Bürgermeister-Sprechstunde findet dieses Mal in Kooperation mit dem Bürgerbusverein Radevormwald statt. Die Idee für eine „Rollende Sprechstunde“ ist im Dialog mit dem Verein entstanden und soll auch die Aufmerksamkeit auf den klimaneutralen Bürgerbusverkehr in Radevormwald und das ehrenamtliche Engagement ­lenken.

Sprechstunde startet auf dem Schlossmacherplatz

Die Bürgermeister-Sprechstunde startet um kurz nach 9 Uhr auf dem Schlossmacherplatz, bevor der Bürgerbus um 9.42 die Tour „Stadtring“ am Busbahnhof in Radevormwald beginnt. Auf der Strecke können die Menschen, die ein- und aussteigen spontan auf den Bürgermeister treffen oder natürlich ganz gezielt mitfahren, um ihre Fragen zu stellen. Die Stadtring-Linie fährt über die Haltestellen „Alte Landstraße“, „Nordstadt“, „Markt“, „Krankenhaus“, „Südstadt“, „Laakbaum“ und „Hölterhof“ und von dort aus zurück zum Busbahnhof.

Der Bürgerbus wird gegen 10.20 Uhr von der Strecke „Stadtring“ zum Busbahnhof zurückkehren, dort endet die Bürgermeister-Sprechstunde. Am 19. April werden zwei Bürgerbusse auf dem Stadtring fahren. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu dem Termin eingeladen und dürfen zu der Bürgermeister-Sprechstunde „on the road“ zusteigen.

Weitere Auskünfte über den Bürgerbus-Verein in Radevormwald und die Stadtring-Linie gibt es im Internet unter: www.buergerbus-radevormwald.de