„Manche Angebot werden regelrecht überrannt“

Der Schulpsychologische Dienst im Kreis legte den Jahresbericht vor.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald/Oberberg. Die Corona-Pandemie war für Schüler und ihre Familien eine besondere Belastung. Doch auch nach dem Ende der Pandemie hat der Schulpsychologische Dienst im Oberbergischen Kreis einen erhöhten Beratungsbedarf festgestellt. Nun wurde der Bericht für 2022 vorgestellt, darin heißt es: „Auch das Jahr 2022 war ein sehr bewegtes und erneut alles andere als ein ,normales Jahr‘ – mal wieder.“

Die Zahl der aktiven Beratungsfälle (Neuanmeldungen und Übernahmen aus dem Vorjahr) von Kindern und ihren Familien stieg im vergangenen Jahr stark an. Es gab 997 Beratungsleistungen, im Jahr 2021 waren es nur 523 gewesen. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 gab es 863 Beratungsleistungen. Die Zahl von 147 Neuanmeldungen von Schülern zeigt, dass der Bedarf an Hilfe bei Kindern und ihren Familien groß ist. Die Anzahl der Beratungsanfragen von Schulen befindet sich weiterhin auf hohem Niveau. Hierbei ist eine intensive und langjährige Zusammenarbeit mit vielen Schulen förderlich. Vermehrt gab es zudem Anfragen im Bereich der schulischen Krisenarbeit, meist im präventiven Bereich.

Schulen müssen Schutzkonzept gegen Gewalt erstellen

Das aktuelle Weltgeschehen, vor allem der Ukraine-Krieg, spiegelt sich bei besonders nachgefragten Veranstaltungen wider. So seien im März und Mai 2022 zwei Veranstaltungen zum Thema „Schule als sicherer Ort – Unterstützungsmöglichkeiten für geflüchtete Kinder und Jugendliche & die Schulgemeinschaft“ von interessierten Teilnehmern regelrecht „überrannt“ worden, heißt es in dem Bericht. Ein weiterer Schwerpunkt kam 2022 durch eine Neuerung des Gesetzgebers. Seit April 2022 ist gesetzlich festgelegt, dass Schulen ein Schutzkonzept gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch erstellen müssen. Hierzu finden Schulen Unterstützung beim Schulpsychologischen Dienst, der sich mit anderen Beratungsstellen im Oberbergischen Kreis zu einem „Präventionsnetzwerk OBK – gegen sexualisierte Gewalt in Schule“ zusammengeschlossen hat. Im Schulpsychologischen Dienst sind für diesen Themenbereich Lea Büter und Dr. Katja Schwartz tätig. „Mit Unterstützungs- und Beratungsangebote steht unser Schulpsychologischer Dienstes allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften, Schulleitungen und Kooperationspartnern im Oberbergischen Kreis gebührenfrei zur Verfügung“, erklärt die Bildungsdezernentin des Oberbergischen Kreises, Birgit Hähn. Die Beratung orientiere sich an den Anliegen der Ratsuchenden. „Dabei gilt die absolute Vertraulichkeit“, versichert Hähn.

Nicht immer sind die Gründe, aus denen sich Familien an den Schulpsychologischen Dienst wenden, so dramatisch. Ein Blick in den Bericht zeigt, dass manchmal schlicht Beratungen zur Schullaufbahn erwünscht sind, der überwiegende Teil befasst sich aber mit Lernen und Leistung der Schüler oder dem Verhalten und psychosozialen Bereich. Den Weg zur Beratungsstelle fanden die Familien weiterhin mehrheitlich (62 Prozent) auf Empfehlung der Schule. 19 Prozent der Familien melden sich aus eigenem Antrieb. Andere Zugänge, etwa Kinderärzte oder psychologische Beratungsstellen, sind seltener.

Kontakt: Menschen mit schulischem Beratungsbedarf können sich wochentags von 8 bis 12 Uhr melden: Schulpsychologischer Dienst des Oberbergischen Kreises, Hindenburgstraße 24, 51643 Gummersbach, Tel. 02261-884060, Fax: 02261-884066.

E-Mail: schulpsychologie@obk.de

bildung-in-oberberg.de/schulpsychologie