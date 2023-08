Man sollte lieber abwarten, als Luxus zu finanzieren

60 Anwohner bei Bürgerinformation zur Sanierung der Kohlstraße.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Die Sanierung der Kohlstraße ist für die dortigen Anwohner von großer Bedeutung. Allerdings darf grundsätzlich die Frage gestellt werden, inwiefern es gerecht ist, dass eine Straße, die bereits viele Jahrzehnte alt ist, aufgrund ihres schlechten Zustands saniert werden soll – und die Anwohner 90 Prozent der Kosten zu tragen haben. Das wäre nämlich der Fall, weil die Finanzierung der Straßensanierung nach dem Bundesbaugesetz (BBauG) abgerechnet werden müsste – und nicht nach dem Kommunalen Abgabegesetz (KAG). Der Hintergrund, das wurde bei einer Bürgerinformationsveranstaltung im Mehrzweckraum des Bürgerhauses am Montagabend von Tiefbauamtsleiter Ulrich Dippel erklärt, liege darin, dass die Straße tatsächlich noch nicht ersterschlossen sei.

Das war die erste Aussage, die auf großen Unwillen der Bürger stieß. Wie das nach etwa 60 Jahren der Fall sein könne, wollte einer der 60 Anwesenden wissen. Das sei nun einmal der Stand der Dinge, so hinterlegt in den Unterlagen, sagte Dippel. Die zweite Aussage bezog sich auf die hohen Kosten der beiden Varianten, die nach dem BBauG abgerechnet würden – einmal ging es um 820.000 Euro, einmal um 960.000 Euro. Dafür würde die Straße zwar einen Vollaufbau nach aktuellem Stand der Technik bekommen, dazu in der teureren Variante einen Gehsteig. „Es stellt sich die Frage, welcher Radevormwalder hier einen Gehsteig braucht – den hat in den vergangenen Jahrzehnten auch niemand vermisst“, sagte ein Anwohner.

Kohlstraße sei vermutlich die schlechteste in der Stadt

Die dritte Variante sei mit etwa 200.000 Euro deutlich billiger – dafür würde man auch nur eine neue Fahrbahndecke aufziehen. „Dann sitzen wir aber in zehn Jahren wieder hier“, sagte Dippel – was mehrfach hinterfragt wurde: „Warum zehn Jahre? Die Straße ist nach 60 Jahren immer noch da – wenngleich auch in schlechtem Zustand“, sagte ein Anwohner. „Die Kohlstraße ist eine der schlechtesten, wenn nicht die schlechteste, Straße in Radevormwald“, sagte Dippel. Der Ausbau werde nun fällig, mit Bezugnahme auf den geltenden Bebauungsplan aus den 1970er Jahren. Die Straßenzustände hingegen würden im Straßenkataster erhoben. „Jetzt geht es darum, gemeinsam mit Ihnen als Anwohnern die Möglichkeiten zu eruieren, damit die Politik auch weiß, was Sie vorziehen. Denn letztlich entscheidet der Stadtrat darüber, was wie gemacht wird“, sagte Dippel.

Die Diskussion zog sich über eine Stunde hin und wurde schon bald um eine vierte Variante erweitert: „Wir lassen alles, wie es ist – und warten einfach ab“, sagte ein Anwohner. Man könne die schlimmsten Schlaglöcher ausbessern, vielleicht würde sich die Gesetzeslage ja in einigen Jahren ändern, so dass nicht die Anwohner in so hohem Maße belastet würden. „Denn 90 Prozent der Kosten – je nachdem, wie viele Anwohner dann zahlen müssen –, könnten mehrere zehntausend Euro sein“, sagte ein anderer Anwohner.

Ein dritter ergänzte: „Ich habe Haus und Grundstück 2014 gekauft, von diesen drohenden Zusatzkosten war nirgends die Rede.“ Bürgermeister Johannes Mans sagte: „Es kann nicht sein, dass wir als Stadt hier ein teures Projekt an den Start bringen – und Sie als Bürger die Zeche zu zahlen haben. Das ist nicht unsere Intention.“ Dafür bekam der Bürgermeister großen Applaus.

Dennoch gehe es darum, rechtskonforme Lösungen zu finden. „Wir haben hier nie eine andere Politik betrieben als zusammen mit den Bürgern“, sagte Mans. Letztlich gehe es darum, dem Stadtrat die Stimmung der Anwohner mitzuteilen. „Es sind ja auch einige Ratsmitglieder anwesend“, sagte Mans.

Im Laufe der Veranstaltung wurde deutlich, dass die Variante „Abwarten“ als momentan beste gesehen wird. Ein humorvoller Vorschlag kam auch: „Wie wäre es, wenn wir das Thema versanden ließen? Dafür rufen wir auch nicht mehr bei der Stadt an, wenn es ein neues Schlagloch gibt“, sagte eine Frau, was viele Anwesende schmunzeln ließ. Grundsätzlich sei aber die Tendenz zu erkennen, dass niemand im Moment „so viel Geld, zwischen 30.000 und 70.000 Euro“ zahlen wolle.

Wie der Stadtrat entscheiden wird, wird sich in der nächsten Sitzung zeigen. Aber wenn die Stimmung aus der Informationsveranstaltung mitgenommen werden sollte, zeichnen sich zwei Varianten ab, wie es ein Anwohner zusammenfasste. „Entweder machen wir nichts und warten ab – oder es wird die Variante genommen, bei der die Stadt 200.000 Euro in die Hand nehmen muss, um die Straße mit einer neuen Decke zu versehen.“ Er ergänzte: „Wie will die Stadt denn da ernsthaft anders entscheiden?“ Schließlich könne es nicht angehen, dass ein „Luxus“ wie ein Gehsteig, den niemand brauche, auf dem Rücken der Anwohner zu finanzieren sei.

Ein Nebenaspekt sei, dass durch den schlechten Straßenzustand automatisch langsamer gefahren werde, denn ein Teil der beiden teureren Varianten seien bauliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung.

Hintergrund

Situation: Dass eine Straße über Jahrzehnte hinweg nicht vollständig ausgebaut wurde, dürfte selten vorkommen. Schon vor 20 Jahren wurde das in einer Bauausschuss-Sitzung diskutiert.

Kosten: Dieser fehlende Erstausbau ist auch der Grund dafür, dass – wenn die Maßnahme nun nachgeholt würde – die Kosten zu 90 Prozent von den Anwohnern getragen werden müssten.