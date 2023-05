Lutz Aldermann zeigt Rades Geschichte im Schnelldurchlauf

Zerstörung, Wiederaufbau, Wirtschaftswunder - Das Archiv von Hans und Lutz Aldermann hält Kriegs- und Nachkriegsgeschichte in Bildern fest.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Es sind Bilder, die den Einheimischen und den noch wenigen Zeitzeugen unter die Haut gehen: Schwarz-Weiß-Fotografien aus einer längst vergessenen Zeit, als Bomben über den Dächern der Stadt Radevormwald abgeworfen wurden, als eine Schneise der Verwüstung das Stadtbild prägte. Bilder, die allerdings auch den mühevollen Wiederaufbau dokumentieren, Momentaufnahmen glücklicher Tage im Elend und vom Aufbruch in eine friedvolle Zeit ohne Unterdrückung.

Mehrere Tausend Fotos aus dem Archiv seines Vaters hat Lutz Aldermann durchgeschaut, um einen Bruchteil davon für seinen jüngsten Vortrag auszuwählen, den er im Mehrzweckraum des Bürgerhauses hielt. Sein Vater, Hans Aldermann, war in den Nachkriegsjahren Journalist und hielt für seine Heimatstadt das Zeitgeschehen in Wort und Bild fest.

Über den Krieg durfte Aldermann Senior damals nicht schreiben. Fotografiert hat er die Bombeneinschläge trotzdem, etwa als 1942 acht Bomben unter anderem Teile der ehemaligen Siepenstraße (heute Karl-Goerdeler-Straße) zerstörten; oder als im selben Jahr alle Kirchenglocken in der Stadt zusammengetragen wurden, um sie für Munition einzuschmelzen.

Viele Straßenzüge gibt es so heute nicht mehr im Stadtbild

Der fast zweistündige Vortrag Aldermanns hatte an diesem Abend gut 70 Besucher angelockt, die sich fasziniert die Fotografien anschauten, die der Referent auf die Leinwand projizierte, und den Ausführungen lauschten.

Lutz Aldermann bewies ein profundes Wissen über jene Zeiten, konnte Straßenzüge und Häuser benennen, die es heute im Stadtbild gar nicht mehr gibt, etwa das ehemalige Veranstaltungshaus der Martini-Gemeinde an der Hochstraße (heute Bischof-Bornewasser-Straße).

Ein vermeintlicher Schnappschuss zeigt die duale Realität jener Zeit: Ein glückliches Hochzeitspaar, das im Mai 1946 an den Trümmern eines zerstörten Hauses vorbeiläuft.

Bilder aus den 1950er Jahren waren weniger bedrückend und zeigten die Aufbruchstimmung, die das Wirtschaftswunder mit sich brachten. Das vereiste Uelfebad, auf dem Hunderte Menschen lachend Schlittschuh laufen oder einen Hang am Kollenberg mit den Skiern hinabsausen. Zeiten des Umbruchs, in denen sich Kutschen neben modernen Bussen in zu engen Straßenzügen begegneten.

Es waren Einblicke in spannende Jahre, die Aldermann Senior damals einfing und Aldermann Junior heute für die Nachwelt erhält.