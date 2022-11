Logo-Entwurf für Sekundarschule

Einen Entwurf aus den Reihen der Schulgemeinde wurde den Vertretern der Politik in der Sitzung des Schulausschusses vorgestellt. Zu sehen ist die Silhouette der Innenstadt mit den vier charakteristischen Türmen in einem grünen Kreis. „Die Entscheidung über das Logo geht jetzt noch in die Schulkonferenz“, sagte Schulleiterin Sandra Pahl.