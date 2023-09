Wie geht es weiter für die Reformierte Kirchengemeinde?

Pfarrer Dr. Dieter Jeschke verlässt die Reformierte Kirchengemeinde: Wie es weitergeht, wird seitdem intensiv diskutiert.

Von Joachim Rüttgen

Radevormwald. Das war ein Paukenschlag, als Pfarrer Dr. Dieter Jeschke von der reformierten Kirchengemeinde Ende Juni seinen Weggang ankündigte. Ein Schock. Eine Mischung aus Erschrecken und Ratlosigkeit machte sich breit. Wie soll es weitergehen? Die Vorsitzende des Presbyteriums, Gisela Busch, hörte auch Stimmen wie „Er lässt uns im Stich“. Die Sorge, wie es weitergeht, bewegt die Menschen in der Gemeinde. „Wir verlieren einen guten Seelsorger, der vieles bei uns bewegt hat“, sagt Gisela Busch. Jeschke habe vieles moderner gestaltet, mit viel Umsicht und Augenmaß Veränderungen vorgenommen. „Er ist der Motor unserer Gemeinde“, sagt Busch. Und jetzt der große Verlust.

Einschneidende Veränderungen stehen sowieso an: Bis spätestens 2026 müssen reformierte, lutherische und evangelische Gemeinde Remlingrade/Dahlerau in irgendeiner Form zusammengehen. Die Frage lautet: Fusion – oder doch lieber eine Gesamtkirchengemeinde mit einem Haushalt, aber dreigeteilt und weiter drei eigenständigen Gemeinden? „Momentan geht der Blick doch wieder eher in Richtung Fusion“, meint Gisela Busch.

Das Problem: vakante Pfarrstellen in Remlingrade/Dahlerau und bei den Reformierten mit jeweils etwa 1200 Gemeindegliedern. Die Lutheraner zählen derzeit etwa 5500 Glieder. Bis 2030 dürfen die drei Gemeinden nur noch zwei volle Pfarrstellen haben, das hat die Landeskirche so ausgerechnet. Wenn sich die reformierte Gemeinde und die Gemeinde an der Wupper zusammentun, dürfen sie nach Angaben der Presbyteriumsvorsitzenden eine volle Stelle ausschreiben. „Unter der Bedingung, dass wir eine pfarramtliche Verbindung mit den Lutheranern eingehen“, erläutert Busch. Mittlerweile könnten sich alle so eine pfarramtliche Verbindung auch vorstellen. Und da Pfarrer Dieter Jeschke bislang auch nur eine 85-prozentige Stelle hatte, was wiederum auch nur durch die Gemeindestiftung ermöglicht wurde, sei das Konstrukt schon immer kompliziert gewesen.

Ende Oktober soll Ausschreibung veröffentlicht werden

Derzeit liefen die Arbeiten, ein Konzept für eine pfarramtliche Verbindung zu erstellen, berichtet die Vorsitzende des Presbyteriums der reformierten Gemeinde. Da soll geklärt werden, was der Pfarrer künftig tun soll, welche Arbeiten oberste Priorität haben, welche Rolle das Ehrenamt spielt. „Die Ausschreibung müssen wir im kirchlichen Amtsblatt veröffentlichen. Das wird im Oktober/November der Fall sein. Innerhalb von drei Wochen müssen dann schriftliche Bewerbungen erfolgen“, erklärt Gisela Busch.

Was jetzt schon klar sei, ist, dass es in Zukunft einige lieb gewonnene Dinge nicht mehr geben kann. „Jede Gruppe wird nicht mehr möglich sein, zumindest nicht mit einer konstanten Betreuung durch einen Pfarrer“, sagt Busch. Da Jeschke noch Urlaub hat und sein Umzug auch Zeit erfordert, muss die Gemeinde schon jetzt improvisieren. Welche Pfarrer können Gottesdienste in der Kirche am Markt oder in Remlingrade und Dahlerau übernehmen? Wer kann einspringen? Wenn alle Stricke reißen, kann sich Gisela Busch künftig auch sogenannte Lese-Predigten vorstellen, die von ehrenamtlichen Lektoren übernommen werden dürfen. Nur Segnungen sind dann nicht erlaubt.

Gisela Busch setzt Hoffnung in die noch jüngeren Presbyter. Auch die Landeskirche sieht das in ihrem Konzept vor, dass die Jugendlichen zum Beispiel Gottesdienste mitgestalten sollen – begleitet von Pfarrern. Teilhabe und Mitmachen, das werde in Zukunft immer wichtiger, sagt Gisela Busch. So hätten zum Beispiel Kinder, Eltern und Jugendliche der reformierten Gemeinde gemeinsam ein Hochbeet gebastelt und würden die Fläche seitdem sorgfältig pflegen.

Leider gebe es heutzutage nicht mehr die Tradition, dass alle Mitglieder einer Familie kirchlich gebunden sind. „Es wird anstrengend, denn wir wissen nicht, ob wir künftig alle mitnehmen können auf dem Weg“, sagt Gisela Busch.

Hintergrund

Die Kirchenlandschaft in Radevormwald wird sich nicht nur bei den evangelischen Gemeinden in den kommenden Jahren stark verändern. Bereits vor einigen Monaten wurde bekannt, dass die katholische Pfarrei St. Marien und Josef Teil einer neuer Pastoralen Einheit werden soll, zu der die Gemeinden in Hückeswagen, Wipperfürth, Lindlar und Marienheide gehören.