Lösung für Fitness-Bereich wird konkret

Die Bäder GmbH ist zuversichtlich, dass im Herbst ein privater Anbieter das Studio im „life-ness“ weiterführt.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Die Nachricht, dass sowohl die Saunalandschaft als auch der Fitness-Bereich im Freizeitbad „life-ness“ wegfallen sollen, hatte vor einigen Monaten für Bedauern und Kritik gesorgt. In einer nicht-öffentlichen Sondersitzung des Rates war das neue Strategiekonzept der Bäder Radevormwald GmbH vorgestellt worden. Am Tag darauf wurden die wichtigsten Eckpunkte dann der Öffentlichkeit mitgeteilt: Von den bislang vier Standbeinen des Bades – Schwimmen, Sauna, Fitness und Nessi-Kinderland – sollten zwei wegfallen. Die Sauna war bereits im vergangenen Jahr geschlossen worden und soll nicht mehr geöffnet werden (unsere Redaktion berichtete). Der Betrieb des Fitness-Bereiches, so kündigte die Geschäftsführung der Bäder GmbH an, werde dann mit dem Ende des Jahres 2023 auslaufen.

Kampagne zum Erhalt fand schnell 500 Unterstützer

Nun gibt es für die Freunde des Fitness-Studios im „life-ness“ aber ermutigende Nachrichten. Schon kurz nach Verkündung der Pläne hatte es eine Online-Petition gegeben, die eine Fortführung durch einen privaten Anbieter vorschlug. Innerhalb weniger Tage kamen mehr als die zunächst anvisierten 500 Unterstützer zusammen, allerdings ist die Petition aktuell nicht mehr auf der Seite der Kampagnene-Seite change.org zu finden.

Unterstützung für diese Idee einiger Bürger kam auch von Fraktionen im Rat wie der FDP, der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) und der Radevormwalder Unabhängigen Alternative (RUA), die die Entscheidung über die Zukunft des Bades teilweise kritisch sahen. So hatte die RUA-Fraktion in einem Antrag „nach mehrfachen Hinweisen von Bürgern“ darum gebeten, „insbesondere auch die Verpachtung des Fitness- und Saunabereichs an einen Investor/privaten Unternehmer mit dem Ziel der Fortführung dieser Einrichtung zu prüfen und gegebenenfalls voranzutreiben.“

Dass es vielversprechende Gespräche über eine Fortführung des Fitness-Bereiches gebe, hatte einer der beiden Geschäftsführer der Bäder GmbH, Simon Woywod, bereits vor einigen Wochen angedeutet. Nun gibt es konkrete Aussagen. Es bestehe „die berechtigte Hoffnung, dass wir bereits für den Herbst einen neuen Partner im life-ness präsentieren können, der weiterhin Fitness anbietet“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bäder GmbH vom Donnerstag.

„Ein Auftrag zur schnellen Finalisierung der Verhandlungen ist auch von den Mitgliedern des Aufsichtsrates in der vergangenen Woche so mit Mehrheit an die Geschäftsführer formuliert worden.“ Die Hoffnung vieler Nutzer, dass auch weiterhin an gewohnter Stelle das Fitness-Studio weiter geführt wird, scheint sich somit tatsächlich zu erfüllen.

Allerdings gibt es für jene Bürger aus Radevormwald, die im Bad regelmäßig ihrem Sport zur gesundheitlichen Rehabilitation nachgehen, nunmehr einen Wermutstropfen, wie aus der aktuellen Mitteilung hervorgeht.

„In Folge der angekündigten Neuaufstellung gibt es aktuell auch Veränderungen in der Mitarbeiterschaft“ teilt die Bäder Radevormwald GmbH weiter mit. „Dies hat die eine oder andere interne Reorganisation beziehungsweise Umstrukturierung erforderlich gemacht.“

In diesem Zusammenhang könne der Reha-Sport ab Mitte Juli aus personellen Gründen leider nicht mehr aufrecht erhalten werden. Dies sei den betroffenen Reha-Sportlern bereits mitgeteilt worden. „Das Fitnessstudio wird aber wie gewohnt weiterhin zur Verfügung stehen. Die Fortführung bis zum Eintritt eines neuen Partners ist der Geschäftsführung ein besonderes Anliegen“, erklären die Verantwortlichen. „Gemeinsames Ziel ist es, allen Mitgliedern einen reibungslosen Übergang zum neuen Partner zu ermöglichen, damit diese auch weiterhin in gewohnter Umgebung trainieren können. Sobald der neue Partner feststeht, werden alle Mitglieder informiert.“ Ob neben dem Fitnessstudio zukünftig auch der Reha-Sport wieder aufgenommen werden kann, bleibe abzuwarten. Weitere Details würden sich im Zuge der fortlaufenden Verhandlungen ergeben.

Große Sorgen, dass die Reha-Kurse von den Veränderungen im Bad betroffen sein könnten, hatte bereits nach Vorstellung des neuen Strategiekonzeptes der Vorsitzende des Radevormwalder Seniorenbeirates, Wolf-Rainer Winterhagen, geäußert: „Es sind schätzungsweise 200 Bürgerinnen und Bürger, die diese Kurse wahrnehmen“, hatte er in einer Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie zu bedenken gegeben.

Hintergrund

Rückblick: Das Freizeitbad „life-ness“ ist der Nachfolger des „Aqua fun“. Dieses war von 2007 bis 2009 umgebaut worden, der starke Anstieg der Kosten schlug damals nicht nur in der kommunalen Politik hohe Wellen.

Mehrfach-Tickets: Da die Sauna nunmehr dauerhaft geschlossen bleibt, können betroffene Kunden vorhandene Gutscheine und Elfer-Karten einlösen und die ausstehende Summe zurück erhalten. Das wird auch weiterhin möglich sein, teilt die Bäder Radevormwald GmbH auf Anfrage mit.