Löschwasserversorgung soll verbessert werden

Radevormwald. Ist die Versorgung mit Löschwasser in allen Bereichen des Stadtgebietes gesichert? Darüber hatte die Politik im vergangenen Jahr diskutiert, in der Ratssitzung am 13. Dezember 2022 erteilte der Rat dann der Verwaltung den Auftrag zu überprüfen, „ob die veranschlagten Ansätze für die Instandhaltung und Sicherstellung der Löschwasserversorgung in Radevormwald in den kommenden Jahren auskömmlich“ seien. Außerdem wurde die Verwaltung gebeten, ein Konzept vorzulegen. Für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag, 31. Januar, hat die Verwaltung nun eine Stellungnahme vorgelegt.