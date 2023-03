Lkw kippt beim Wenden um - Fahrer leicht verletzt

Unfall

+ © Polizei Oberbergischer Kreis Der Lkw kippte bei einem Wendemanöver um und blieb auf der Seite liegen. © Polizei Oberbergischer Kreis

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend auf der Straße Obergraben.

Radevormwald. Bei einem Wendemanöver am Mittwochabend (22. März) kippte der Lkw eines 57-Jährigen in den Graben neben der unbefestigten Straße Obergraben in Radevormwald. Das teilte die Polizei des Oberbergischen Kreises am Donnerstagmittag mit.

Der 57-jährige LKW-Fahrer aus Hamm wollte gegen 20 Uhr wenden. Dabei geriet ein Rad der Hinterachse unbemerkt auf den aufgeweichten Untergrund. DerLkw kippte um und blieb seitlich liegen. Hierbei wurde der 57-Jährige leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Durch den umgekippten LKW war es dem Fahrer nicht möglich, selbstständig aus der Fahrerkabine zu kommen. Um ihn zu befreien, schnitt die Feuerwehr ein Loch in die Frontscheibe.

Aufgrund ausgetretenen Dieselkraftstoffs und Hydrauliköls wurden die Feuerwehr und die untere Wasserbehörde hinzugezogen. Die Bergung des LKW erstreckt sich auf den heutigen Donnerstag.